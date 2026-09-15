吳品叡提敬老三好政策　補助嘉義縣65歲健保

無黨籍嘉義縣長參選人、朴子市長吳品叡（中）走訪地方活動也關心在地長輩。（中評社 李京昇攝） 中評社嘉義9月15日電（記者 李京昇）嘉義市議會15日三讀通過追加預算，10月起將65歲以上長輩納入健保費補助，每人每月最高826元。無黨籍嘉義縣長參選人、朴子市長吳品叡肯定嘉義市福利政策，她表示，嘉義縣65歲以上人口已占24.11%，每4人就有1名長者，老人福利卻未同步升級，因此她也提出“敬老三好”，主張健保、交通、餐食全面強化。



中國國民黨嘉義市黃敏惠推動65歲以上長輩納入健保費補助，今天也宣布10月起，嘉義市長輩將可免健保費；反觀民進黨嘉義縣長翁章梁，今天同樣在議會質詢中，未應允多位議員促成跟進政策，並以自己任期只剩不到100天，每年須增加支出11億元，若貿然做出重大決策，對下一屆縣長不公平。



吳品叡今天與無黨籍議員、朴子市長參選人黃嫈珺走訪地方、參加地方活動，對於嘉義縣、市健保費補助不同調，她先是表達對黃敏惠的肯定，同時也認為嘉義市做得到，嘉義縣不能再等，並提出政見。



吳品叡表示，嘉義縣65歲以上人口從2021年底的10萬4113人、占21.10%，增加至2025年底11萬4069人、占24.11%，4年增加近1萬名長者，等於每4位縣民就有1人超過65歲，部分高齡化嚴重鄉鎮甚至超過3成，嘉義市已將老人健保補助下修至65歲，嘉義縣高齡人口比例也已超過24%，老人福利卻未跟上人口老化速度，不能再以財政困難為由，讓長輩繼續等待。



她說，嘉義縣目前敬老卡一般地區每月1000點，阿里山鄉及大埔鄉1200點，但使用仍以交通為主，且點數不能累積；偏鄉公車班次不足，長輩即使有點數，也不一定有車可搭。長照交通同樣面臨供給不足，預約就醫接送甚至被民眾形容像“搶演唱會門票”。老人福利問題不只是補助夠不夠，更在於“看得到、用不到，申請得到、預約不到”。



因此她提出“敬老三好”，主張從健康、交通及飲食三面向升級老人福利。第一是“好健康”，主張設籍嘉義縣65歲以上長者健保費自付額補助，扣除“中央”或其他制度已全額補助者，由縣府負擔自付額；第二是“好出門”，主張敬老卡提高至每月1500點，並逐步擴大至幸福巴士、幸福小黃、簽約計程車、台鐵、合作醫療院所、藥局及公立運動場館，同時強化偏鄉預約式交通及叫車服務。



第三則是“好好吃”，規劃“銀髮幸福餐”，首年服務3萬名長者，每月提供8餐，優先照顧獨居、弱勢、75歲以上及偏鄉長者，並透過社區共餐、合作店家及到宅送餐提供服務。吳品叡強調，“敬老三好”就是讓長輩生病時繳得起健保、要出門時叫得到車、一個人生活時也能好好吃飯，讓長輩不只是活得久，更能活得健康、方便、有尊嚴。