關注：“洋流”複製大罷免　青鳥又活過來

民進黨台北市長參選人沈伯洋在日本慢跑時，身穿防彈背心，引起熱議。（照片：沈伯洋競辦提供） 中評社台北9月16日電（記者 張穎齊）民進黨台北市長參選人沈伯洋挑戰中國國民黨籍台北市長蔣萬安，沈伯洋團隊、民進黨及網軍近期火力全開，傾全力催出“洋流”，並猛攻蔣萬安，從市政、家世、妻小一個都不放過，儼然是大罷免2.0。



台北市自1994年改制為“直轄市”並舉行首屆市長民選迄今，唯一的民進黨籍市長為陳水扁，也只做一任4年，1998尋求連任時，就敗給馬英九。民進黨政治人物皆視參選台北市長為畏途，即使謝長廷、蘇貞昌等綠天王迎戰都落選。



今年5月前，民進黨一堆人被點名參選台北市長，包括“行政院長”卓榮泰、“副院長”鄭麗君、民進黨秘書長徐國勇、“立委”王世堅、吳思瑤、吳沛憶等，當事人皆無意願。最後賴清德欽點沈伯洋，硬擠掉唯一表態有意願的“壯闊台灣聯盟”發起人吳怡農。



如今，選戰倒數2個多月，綠營形塑“洋流”擴大造勢也造神，舉凡沈伯洋出現的場合，從公園晨運到晚間夜市，都有大批支持者跟隨，又喊又叫，還有排隊合照，效法2018年“立法院長”韓國瑜參選高雄市長時的“韓流”模式，試圖翻轉被視為蔣萬安“陪選員”、“犧牲打”、“砲灰”的弱勢形象。



沈伯洋在網路上一直有“青鳥男神”之稱，去年大罷免大失敗後，青鳥士氣消沉，最近奇蹟復活，針對蔣萬安、中國國民黨與台灣民眾黨參選人們發動強勢攻擊。沈伯洋團隊、義勇軍中也可見過往大罷免團隊的成員，如民進黨團總召柯建銘就借將核心幕僚周立軒給沈伯洋，昔日青鳥行動重要幹部、台灣公民陣線執行委員羅宜等，都十分賣力助選。



沈伯洋團隊“以空帶陸”方式競選外，媒體輿論戰也強攻，沈伯洋競選總幹事吳思瑤、媒體人邱明玉日前公開宣稱民進黨內部的民調已做出沈伯洋僅落後蔣萬安個位數百分比；也積極接受親藍主持人王偉忠、趙少康等專訪，博取藍軍好感。

