中部首長宣傳金馬商品　盧秀燕、王惠美快閃

雲林縣長張麗善（左起）、嘉義市長黃敏惠、台中市長盧秀燕、彰化縣長王惠美、南投縣副縣長王瑞德一同揭開各縣市推出的金馬聯名商品。（中評社 方敬為攝） 中評社台中9月15日電（記者 方敬為）台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市5縣市首長今天齊聚台中宣傳“第63屆金馬獎”聯名商品，由於中國國民黨籍台中市長盧秀燕在天下雜誌2026施政滿意度民調六都墊底，以及彰化縣長王惠美不輔選黨提名縣長選將魏平政陷入爭議，兩人為了迴避媒體，在聯訪環節突然快閃，留下雲林縣長張麗善、嘉義市長黃敏惠、南投縣副縣長王瑞德受訪，眾人一陣錯愕。



台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市5縣市每年都會與金馬獎合作推出聯名商品，作為頒獎典禮來賓伴手禮，今年由雲林縣擔任召集縣市，以“六城一線，閃耀金馬”為主題，15日在台中市舉辦發表會。台中市長盧秀燕、彰化縣長王惠美、南投縣副縣長王瑞德、雲林縣長張麗善、嘉義市長黃敏惠出席介紹各自推出的商品。



張麗善以召集人的身分介紹今年主題，她表示，多年來，雲林縣持續透過金馬獎文化舞台，將地方農產、品牌設計與市場行銷相互結合，讓在地好物從產地走向品牌、從地方走向更大的市場，並串聯中部5縣市政府、地方品牌合作，促進跨縣市共榮、共好，今年提出“第六城”並非地理上的另一座城市，而是期盼由企業與通路夥伴共同組成的“產業力量”加入，讓中部縣市的優質產品發光發熱。



台中市今年推出“享遇聯名酒禮盒”，結合大甲區稻米與在地酒莊釀造精品酒，搭配酒杯組合；彰化縣推出“前行聯名禮盒”，在地紡織襪品與風味軟糖組成聯名禮盒；南投縣推出“藏山聯名禮盒”，集結工廠設計外盒，並收入各地農會特色蔬菜乾；雲林縣推出“豬事共饗聯名禮盒”精選製作特色豬肉乾，兼具地方產業特色與質感；嘉義市推出“翻山悅嶺聯名禮盒”，串聯在地米農、米商打造特色米餅風味伴手禮。



5位縣市首長分別揭開各自城市的金馬63聯名商品，並合影留念，原先有安排5縣市長一同接受媒體聯訪，但由於有記者要提問盧秀燕最新媒體施政滿意度民調六都墊底，以及王惠美何時要替魏平政輔選等議題，兩人得知消息，在聯訪環節臨時離場，留下張麗善、黃敏惠、王瑞德受訪，且顯然未事前溝通，眾人一度以為盧秀燕只是暫時離開，並在現場等候，最後才得知盧、王已先行離場。