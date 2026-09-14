方恩格：特朗普需中國大單證明自己正确

美籍政治評論員方恩格接受中評社訪問。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北9月16日電（記者 張嘉文）中美元首峰會可望下周於美國華府舉行，美籍政治評論員方恩格（Ross Feingold）向中評社表示，美國總統特朗普這次與中國國家主席習近平會面，焦點仍會放在貿易，最希望得到的成果，就是中國宣布大量採購美國農產品、天然氣、波音飛機等。



方恩格說，即便這次沒有大採購，但只要在特朗普任期內發生，對他來說都算成功，因為特朗普希望藉此證明，即使他對中方提高關稅，中方仍會大量購買美國產品，這對特朗普希望留下的歷史地位非常重要。



方恩格為台灣美僑律師、政治評論員。現任台北市政府市政顧問、淡江大學國際事務學院外交與國際關係學系兼任助理教授。方恩格自1990年起來台，來台前曾在新加坡及香港等地居住多年，涉獵國際政經、外交、文化、中美關係、兩岸關係等領域，常在媒體評論政治和外交策略等議題。



特朗普9月4日對外表示，習近平將在本月底訪問華府，預計9月24日設宴款待，並稱美中關係一直非常順利。外界也傳出中國多位大型企業家將組團隨行訪美。



方恩格對此接受中評社訪問時表示，這次的中美元首會面，和今年上半年應該不會有太大差別，特朗普的焦點還是貿易，重點就是中國到底要購買多少美國農產品、天然氣、飛機等，這些大型採購案，才是特朗普想得到的具體亮點。



他認為，這未必和美國期中選舉直接相關，因為即使中美峰會宣布大量採購共識，已經決定支持共和黨或民主黨的選民，也不太可能因為中國多買多少大豆就改變投票決定。但真正重要的是，特朗普從去年重新執政後推動高關稅政策，美國國內一直有許多反彈、批評及壓力，因此無論今年、明年，甚至到了2028年任期最後一年，他都要證明自己的政策有成果。特朗普希望最後能告訴大家，“我對中國調高關稅，中國還是購買我們的東西”，證明自己的政策是對的，這對他的歷史地位非常重要。



方恩格也提到，近期人工智慧（AI）是否加強管控，已成為美國熱門政治議題。美國內部有人主張，為了和中國競爭應該加強管控，也有人認為管得太多、法規太多，反而會影響美國企業發展，更難與中國競爭。他認為AI涉及範圍非常廣，要說服中國、歐盟、日本、韓國等共同設計全球規範，甚至達成正式國際協定，非常困難。