關注：陳翠蓮為何猛批黨外在野大聯盟？

盧秀燕喊話在野應該團結，組成在野大聯盟。（照：盧秀燕臉書資料照） 中評社台北9月16日電（記者 黃筱筠）台“國史館長”陳翠蓮上任第一天即批評“黨外大聯盟”是“偷換概念”，還說民選政府被惡意指控是“民選獨裁”，劍指過去成立黨外在野大聯盟的中國國民黨主席鄭麗文。陳翠蓮此時切割在野黨號召的“在野大聯盟”，是否擔心在野組成大聯盟、展現團結，會形成一股反民進黨的氛圍，不利民進黨年底選情，才會以歷史的角度喊話民眾。



近期除了台中市長盧秀燕提出“在野大聯盟”，鄭麗文在2025年6月也成立“黨外在野大聯盟”，當時鄭麗文是希望能在未來關鍵的3到5年，重現黨外精神，團結所有力量、捍衛台灣民主。



盧秀燕在選前喊出在野黨應該要組成“在野大聯盟”，在野大聯盟除了中國國民黨與台灣民眾黨的藍白陣營之外，最重要的是其他小黨或無黨籍等中間選民，這才是最大的力量。



根據多份縣市長選舉民調，最多的數據是無特定支持者，或無特定支持政黨，以及對於年底選舉還沒決定人選等。這些群眾還在觀望各政黨候選人的表現，這群人在政治光譜上，比較沒有特定的政治色彩。



過去黨外精神主要是對抗當時執政的國民黨威權，其中成員有支持統一，也有支持獨立，但目標都是希望推翻當時長期執政的國民黨。目前台灣社會也稍微出現這樣的政治氛圍，希望政黨輪替，讓長達10年執政的民進黨下台。



因此，若現今執政黨讓民眾產生威權的質疑，為何不能成立黨外大聯盟，再度以選票拉下現在的執政黨？況且“黨外”名稱又非民進黨專屬，只要與之有同樣精神，為何不能稱為“黨外”？鄭麗文過去也曾參與民進黨創黨時期，但後來退黨且加入國民黨，接著又跳出來自組黨外在野大聯盟，現在還是國民黨主席，這對民進黨衝擊較大。



民進黨的支持度多維持在三成左右，雖然位居三個主要政黨之首，但若能結合非民進黨的力量，會有超過五成的民眾，這是鄭麗文與盧秀燕的概念。只是非支持民進黨的人，就一定會支持在野大聯盟嗎？這是鄭麗文與盧秀燕要想辦法說服民眾的地方，唯有凝聚更多非民進黨力量，才能有機會拉下民進黨，讓政黨輪替。