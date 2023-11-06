美光勞資糾紛　魏豫綾：台灣基層深感不公

台灣美光工會秘書長魏豫綾。（中評社 莊亦軒攝） 中評社台北9月16日電（記者 莊亦軒）全球AI基礎建設浪潮推升半導體與記憶體需求，在企業獲利狂飆的背後，隱藏著基層勞工的勞動條件嚴苛與利潤分配不合理。台灣美光工會秘書長魏豫綾接受中評社專訪表示，台灣基層員工承擔了數倍於以往的加班、跨國支援與辦公空間壓縮，換來的卻是不透明的“黑箱”報酬。



美光（Micron）9月11日宣布，將對全球逾6萬名員工發放2026財年（FY26）獎酬，公司稱為史上最高。在台灣，2025年8月29日前到職的員工每人可領新台幣100萬元感謝現金獎金，FY26到職者依在職期間按比例發放；FY26年度績效獎金最高達基本目標的500%，另有股票獎酬。



台灣美光工會15日上午前往位於台北松山的美國商會所在的大樓前方抗議，訴求目標是要求記憶體三雄之一、台灣最大外商美光公司制定公開、透明、可驗證的“分潤制度”，不要只有一次性獎金。美光工會在記者會中甚至喊出不排除在未來一周內的兩場調解未果後提出罷工投票。



魏豫綾指出，美光近年為了加速推進產能，第一線員工的工作量與勞動強度大幅增加。除了工時拉長、頻繁加班，不少工程與技術人員還必須承擔支援其他海外廠區的工作量。伴隨產能急速擴充，廠區內部甚至出現“兩人共用一個座位”、休息用餐空間不足等基本勞動環境惡化的狀況。



她表示，台灣勞工向來具備苦幹實幹的刻苦耐勞精神，但當大家全力配合公司衝刺產能後，最終拿到的激勵回報不僅遠低於合理預期，計算過程更如同黑箱作業，這種嚴重的失衡讓基層深感不公。



魏豫綾表示，工會所倡議的是“分潤制”（Profit Sharing），而非固定保證收益。工會訴求的計算基準是“營業利益”，若公司因景氣反轉而沒有實質盈利，自然就不存在利潤分配的問題，公司完全無須以此作為藉口。

