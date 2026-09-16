綠封殺雙城論壇？莊瑞雄：言過其實

民進黨“立院”黨團幹事長莊瑞雄。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北9月16日電（記者 鄭羿菲）台北—上海雙城論壇今年預計12月於台北舉辦，媒體報導陸委會拒絕上海台辦副主任李驍東率團，僅核准處長徐皓來台。民進黨“立法院”黨團幹事長莊瑞雄16日表示，只要對等、尊嚴，我們都歡迎兩岸交流，但也不要過度解讀誰沒辦法來台，就整個封殺，徐皓已經來台了，說封殺言過其實。



2024年台北上海雙城論壇籌辦期間，來台踩線團是由時任上海市台辦主任鐘曉敏率團來台進行3天的訪踩點行程。台媒報導，2026台北上海雙城論壇的上海踩線團昨已抵台，但籌辦層級原定為李驍東率團，陸委會則僅核准徐皓來台盡情3天2夜的踩點行程。這是繼7月底小熊貓亮相記者會，上海團台辦主任、副主任層級申請來台被陸委會封殺後，再度封殺李驍東來台北，僅准台辦處長、上海水務局、商委會主任層級入台。



民進黨“立法院”黨團16日上午召開記者會，由幹事長莊瑞雄、書記長范雲回應媒體相關提問。



莊瑞雄表示，兩岸交流其實不用有過多的政治口水，民進黨執政對兩岸交流一貫主張就是在對等尊嚴下歡迎交流，徐皓來台踩線，相信台灣也是歡迎的，至於人怎麼安排，陸委會或“國安”單位會去做相關審查，審核標準是什麼？哪些人不能來？相信應該會向社會有更清楚的說明、交代。