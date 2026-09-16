雙城論壇遭打壓？蔣萬安：說清楚為何設限

台北市長蔣萬安。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北9月16日電（記者 張穎齊）台北、上海雙城論壇傳出延12月在台北舉辦，上海踩線團15日抵台展開3天2夜籌備行程，傳出原規劃由上海市台辦副主任李驍東率團，未獲台陸委會核准，最終僅由上海市台辦處長徐皓等人來台。中國國民黨籍台北市長蔣萬安16日表示“為什麼要設限？陸委會該出來說明！”



蔣萬安今天受訪表示，雙城論壇已行之多年，就是單純市政交流，他上任後也持續秉持“對等、尊嚴、善意、互惠”的原則進行。“兩岸之間愈困難，愈需要溝通交流！”



他也強調，此次上海方面來台人員為何受到限制？陸委會該對外說明。



台北上海雙城論壇今年邁入第17年，原規劃較早舉行，後因選舉年等因素延至12月。有媒體報導，上海踩線團15日抵台，進行3天2夜籌辦及踩點行程，原申請由熟悉台灣事務的上海市台辦副主任李驍東率團，但最終僅核准上海市台辦處長徐皓，以及上海水務局、商委會主任層級人員來台。陸委會尚未回應。



蔣萬安16日出席台北市政府消防局福國分隊駐地落成啟用典禮，與會者還有台北市副市長張溫德、消防局長莫懷祖，中國國民黨籍台北市議員林杏兒、民進黨籍議員陳賢蔚、台灣民眾黨籍議員黃瀞瑩、國民黨籍議員參選人林揚庭。



媒體詢問，台“勞動部長”洪申翰即將赴大陸南京參加亞太經濟合作組織（APEC）人力資源發展部長會議，表示自己會以“中華台北（Chinese Taipei）”名義與會，而蔣萬安妻子石舫亘過去在APEC場合自稱來自“Chinese Taipei”，卻遭民進黨支持者痛批。



蔣萬安說，台灣參與許多國際會議都是以“中華台北”名義參加，不管過去政府官員參與會議，或洪申翰即將啟程參加APEC會議也是如此，所以標準該一致。