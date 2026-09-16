遭網友圍剿質疑非彰化人　魏平政女兒回擊

國民黨彰化縣長參選人魏平政陪同女兒魏敬倫上廣播節目並接受媒體聯訪。(中評社 張嘉文攝) 中評社台北9月16日電（記者 張嘉文）中國國民黨彰化縣長參選人魏平政的女兒魏敬倫近期拍片助選引發關注，卻也遭網友質疑過去曾在台北求學，是否符合“彰化女兒”的稱號。魏敬倫今天受訪時反問，她的爸爸媽媽都是彰化人，只是因為工作到台北居住，“那我爸爸媽媽都是彰化人，為什麼我不是彰化人？”



魏敬倫近期自錄影片開箱魏平政競選總部，片中提到“爸爸說有一萬則留言，就帶我暢遊全世界迪士尼”，引發網路熱議，觀看人次迅速突破200萬，但也出現涉及性霸凌及容貌歧視的留言。魏平政日前表示已完成蒐證並將提告，絕不和解。



魏敬倫今天北上到中廣接受專訪，魏平政也陪同，兩人在節目後一起接受媒體聯訪，魏敬倫在受訪時，一旁的魏平政神情可以看出滿是欣慰和驕傲，可以看出父女倆的好感情。



對於拍片引發的關注，魏敬倫說，暢遊全世界迪士尼只是自己從小的夢想，因為喜歡迪士尼，過去也曾去過一、兩個，希望人要有夢想，把它當成自己的小目標。目前不論時間、精力或財力都沒有辦法達成，現階段最希望的還是能夠“走遍彰化”。



對於這波爭議是否反而替父親選情加分？魏敬倫笑說，“這可能要問大家”，當然希望有加到分，畢竟自己站出來就是為了幫爸爸。



至於有網友因她過去在台北求學，質疑她以“彰化女兒”為名經營社群是否適當？魏敬倫說，父母都是彰化人，只是因工作關係到台北居住，自己不論求學或工作，只要遇到長假、週末，有時間就會盡量回彰化。



魏敬倫強調，很多彰化人會離開家鄉到外地求學、工作，都是希望讓自己變得更好，未來能回饋家鄉。如果因為出去打拚、沒有一直生活在彰化，就被認為不是彰化人，“這樣對所有出去努力打拚奮鬥的彰化人都是不公平的”。