賴清德猛批台中市政　盧秀燕：盼帶來禮物

台中市長盧秀燕答詢。（中評社 方敬為攝） 中評社台中9月16日電（記者 方敬為）針對賴清德近期到台中市輔選民進黨市長參選人何欣純，多次批評台中市政府施政，中國國民黨籍市長盧秀燕今天對此表示，她注意到賴清德、“行政院長”卓榮泰等民進黨府院高層近期到各縣市輔選時，為了爭取民眾支持，會宣布許多利多，但到台中市幾乎沒有，讓她非常羨慕。希望未來府院高層再到台中輔選，也能夠為台中人帶來一些“禮物”。



台中市議會16日進行市政總質詢，無黨籍市議員林昊佑質詢指出，賴清德近期多次到台中市輔選市長選將何欣純，可是卻沒有闡述政見與願景爭取市民支持，反而是不斷批評台中市政，甚至對盧秀燕市長政治攻擊，明明何欣純的競選對手是“立法院副院長”江啟臣，卻是批判盧秀燕，他問盧秀燕對此有何看法？



盧秀燕答詢表示，對於個人的選舉方法不予評論，她都尊重，可以理解在選舉季節，各方都有各自的競選策略，也會提出未來的理想與政策。不過，她注意到賴清德、卓榮泰或各“部會”首長近期到各縣市輔選時，為了爭取民眾好感與支持度，常會宣布許多建設利多，這讓她非常羨慕，因為台中至今似乎都沒看到。



盧秀燕說，我們非常歡迎民進黨府院首長來台中輔選，這是民主常態，但也期盼能比照其他縣市，對台中關注的重大建設釋出利多。例如被卡了5年的台中捷運藍線，目前經費仍不順暢，我們不敢額外要求，只期盼中央依約分擔的經費能早點下來。像今年本來大約需要新台幣70幾億元，中央卻只給1億元，希望今年彼此依約分擔的比例能確實到位，不要拖延台中捷運的新建進度。



此外，盧秀燕表示，針對其他重大建設，也期盼民進黨政府能給予經費支持。她對府院首長下鄉輔選敬表尊重，但更期待且歡迎他們能來宣布利多，為台中帶來實質的禮物。