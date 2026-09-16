沈伯洋民調追上？蔣萬安笑回：尊重選戰策略

台北市長蔣萬安接受媒體採訪。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北9月16日電（記者 張穎齊）民進黨台北市長參選人沈伯洋挑戰中國國民黨籍台北市長蔣萬安，民進黨火力全開製造“洋流”現象，並傳出民調只差蔣萬安9個百分點。蔣萬安16日笑回，尊重每位候選人的選戰策略與規劃，他會持續推動市政，以紮實政績爭取市民認同。



蔣萬安16日出席台北市政府消防局福國分隊駐地落成啟用典禮，與會者還有台北市副市長張溫德、消防局長莫懷祖，中國國民黨籍台北市議員林杏兒、民進黨籍議員陳賢蔚、台灣民眾黨籍議員黃瀞瑩、國民黨籍議員參選人林揚庭。蔣萬安會前受訪。



記者問，沈伯洋15日晚間前往公館夜市掃街，現場聚集大批支持者，號稱破千，沈伯洋競選總幹事吳思瑤說民調已追到個位數差距，媒體人黃暐瀚還說將公布差距9個百分點民調，藍綠恐豬羊變色，蔣萬安相信嗎？有沒有被嚇到？



蔣萬安笑著表示，“尊重每一個候選人他的選戰策略跟規劃”，對他而言最重要的仍是持續推動各項市政建設，每一天的腳步都不會停下來。



蔣萬安還說，《天下雜誌》最新公布的“永續幸福城市大調查”表示，台北市連續2年獲得六都組第一，因此市府就是要用紮實政績持續爭取市民認同。



媒體問，沈伯洋透露獲陳水扁傳授台北市長選舉經驗，蔣萬安僅重申，尊重每一個候選人的選戰策略。



媒體問，有媒體報導將蔣萬安列為2028可挑戰大位，可勝過國民黨籍“立法院長”韓國瑜？蔣萬安僅表示，他現在專注各項市政建設、為市民打拚，也力拚年底連任。