魏平政喊話：王惠美是最理想主委人選

國民黨彰化縣長參選人魏平政受訪。(中評社 張嘉文攝) 中評社台北9月16日電（記者 張嘉文）中國國民黨彰化縣長參選人魏平政目前積極整合藍營地方力量，外界關注現任彰化縣長王惠美是否會出任其競選總部主委。魏平政今天接受媒體訪問時表示，地方整合一直都在進行，而且局勢是愈來愈好。至於王惠美是否擔任其競選總部主委，王仍是他心中最理想的主委人選，尊重王的選舉步驟及考量。



魏平政表示，正因為目前整合局勢愈來愈好，所以他的女兒魏敬倫近期協助競選、拍攝影片後，才會遭到網路上的攻擊與霸凌。



國民黨現任的彰化縣長王惠美八年任期屆滿將卸任，但此次縣長選舉卻因提名的人選和國民黨中央鬧翻，不僅至今還未現身國民黨彰化的輔選，還和綠營的縣長參選人同框，引發王是否可能轉綠的討論。



魏平政今天和女兒魏敬倫一起北上參加中廣的節目專訪，他在節目後接受媒體訪問時，談到王惠美目前在彰化藍營整合中扮演的角色表示，王惠美現階段忙於縣政，只要把縣政做好，就是對國民黨最好的後盾，“國民黨執政，品質絕對有保證”，這也是他一直強調的重點。



對於地方傳出王惠美下班即便沒行程，也不願投入輔選行程，魏平政則替王緩頰表示，他不相信這樣的說法。王惠美非常認真努力，即使下班仍持續跑行程，尤其現在中秋節相關活動眾多，“我不相信她會下班就回家”，對於相關消息來源，他有所保留。



至於是否需要透過地方人士或雙方共同友人居中協調，爭取王惠美進一步支持？魏平政表示，不論是他的競選總部或國民黨地方黨部，與王惠美方面的溝通都沒有什麼問題。



魏平政強調，等到王惠美的縣政工作忙到一個段落，相信她一定會支持國民黨提名的參選人，至於何時出任競選總部主委，仍要尊重王惠美本人的選舉布局，但“我們還是認為王縣長是最理想的競選總部主委人選”。