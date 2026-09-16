蔣萬安強打輝達政績　婆婆媽媽喊加油

蔣萬安16日赴台北市北投區出席台北市政府消防局福國分隊駐地落成啟用典禮。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北9月16日電（記者 張穎齊）美國人工智慧（AI）晶片大廠輝達（NVIDIA）海外總部落腳台北市北投士林科技園區T17、T18基地。中國國民黨籍台北市長蔣萬安16日表示，可預見未來5年、10年甚至20年，隨著輝達進駐及周邊建設陸續推進，北士科的產業、人才、就業、商業、觀光、住宅及教育資源都將全面提升。現場地方人士反應熱烈，還有婆婆媽媽高喊“總統 加油！”



蔣萬安16日赴台北市北投區出席台北市政府消防局福國分隊駐地落成啟用典禮。台北市副市長張溫德、消防局長莫懷祖，國民黨籍台北市議員林杏兒、民進黨籍議員陳賢蔚、台灣民眾黨籍議員黃瀞瑩、國民黨籍議員參選人林揚庭等人與會。



蔣萬安致詞時指著會場後方表示，“我後面的T17、T18，就是輝達宣布的海外總部設置點”，周邊各項建設正逐一推進，未來隨著企業與人才進駐，北士科一帶的產業、人才與就業機會，以及商業、經濟、運動、觀光、住宅等面向，都會進一步發展。現場的與會者聞後都大力鼓掌、歡呼。



蔣萬安接著指出，市府也同步投入教育及公共建設資源，包括籌辦洲美國小、國中以及國際羽球館等設施，未來還可舉辦大型展演活動；此外，社會住宅及各項居住建設持續推進，預期將讓地方生活機能更加活絡。



蔣萬安強調，他常說城市發展到哪裡，安全防線就要強化到哪裡，福國分隊成立不只是增加一處消防據點，更代表面對北士科快速發展。市府必須提前將消防、救災量能部署到位，讓在當地生活、工作及投資的市民與企業，都能獲得快速、即時、有效率且完善的安全守護。台北市的消防據點會持續布建，除福國分隊外，文山區相關消防分隊預計10月成立，關渡地區消防據點也持續推進，希望全面提升城市韌性，朝安全宜居的目標發展。



典禮中，蔣萬安並頒獎感謝消防局、義消大隊及地方團體協助，隨後與議員們一同進行揭牌儀式，蔣萬安接著進入福國分隊了解消防員辦公及起居環境。活動結束準備離場時，有地方婆媽上前要求合照，並高喊“總統”好”！蔣萬安聞言微笑稱謝，隨即趕赴下一場行程。