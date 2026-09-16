台最低工資法上路兩年　勞團批各地裁罰不一

台灣勞工陣線秘書長楊書瑋（左）、台北市產業總工會副理事長王燕杰（右）。（中評社 邱筠媜攝） 台灣勞工陣線舉行記者會，批評裁罰門檻太高。（中評社 邱筠媜攝） 中評社台北9月16日電（記者 邱筠媜）9月24日就要召開最低工資審議會，外界預期2027年最低工資調幅可望達4%，月薪突破新台幣3萬元。台灣勞工陣線今召開記者會，台灣勞工陣線秘書長楊書瑋表示，《最低工資法》實施至今已超過兩年半，違反最低工資給付的情形仍然存在，六都對於違反最低工資的裁罰基準至今仍不一致，導致雇主即使違反相同法律，卻可能因所在地不同而面臨不同的處罰標準與罰鍰。其中，新北市及高雄市至今仍沿用勞動基準法時期“基本工資”的裁罰基準，台南市甚至尚未制定相關裁罰基準。



勞工陣線主張，“勞動部”應儘速與各縣市及“經濟部”協商拉齊裁罰基準，全台統一為“違法次數累積達五次以上雇主”，即課以一百萬元的最高罰責。



台灣勞工陣線今舉行最低工資持續調升，落實不能一國多制 呼籲全台應適用一致裁罰基準記者會，台灣勞工陣線秘書長楊書瑋、台北市產業總工會副理事長王燕杰、台灣少年權益福利促進聯盟秘書長張祐嘉出席。



楊書瑋表示，自2016年起，台灣最低工資已連續十年調升，《最低工資法》也於2024年1月1日正式上路，但對違法雇主的處分仍未跟進，《最低工資法》第17條第1項雇主給付工資未達最低工資賦予地方，可處以2萬元以上100萬元以下的罰鍰區間，但各地裁罰標準卻極不一致，現有台北市、桃園市及台中市等七縣市訂有“最低工資法統一裁罰基準”。新北市、高雄市等九縣市仍引用勞基法第21條第1項作為裁罰基準。除此之外，包括升格已達十年的台南市在內，仍有六個縣市尚未制定最低工資或勞基法的裁罰基準。



楊書瑋指出，各地裁罰基準處罰級距差異也相當大，以《最低工資法》最高法定100萬元裁罰為例，各地累積次數多需要達第6次以上、8次或10次以上，但南投縣、彰化縣則要累積到第17次以上才會開罰到最高標準。而更誇張的是“經濟部”主管的產業園區，居然將最高裁罰的次數訂為“需累積超過50次以上”的超高門檻。

