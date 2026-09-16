蘇家曾失竊180萬不報？蘇巧慧：已多次澄清

民進黨新北市長參選人蘇巧慧接受媒體採訪。（中評社 莊亦軒攝） 民進黨新北市長參選人蘇巧慧前往土城德興宮參拜。（中評社 莊亦軒攝） 民進黨新北市長參選人蘇巧慧在土城德興宮香爐前喊當選口號。（中評社 莊亦軒攝） 中評社台北9月16日電（記者 莊亦軒）曾任台北縣刑警大隊組長的中國國民黨籍新北市議員林國春日前表示，2001年民進黨台北縣長蘇貞昌台北市住處遭竊，報案內容未提新台幣180萬元失竊，並且要求警察局向“外交部”申請蘇家姊妹護照補發，引發媒體關注是否濫用特權。民進黨新北市長參選人蘇巧慧16日表示，已經澄清過非常多次，沒想到這次選戰又拿出來。她還是希望選戰回歸參選人本身特質、政見願景，“我們繼續追求陽光正面的選戰。”



中國國民黨新北市議員林國春日前在臉書發文指出，2001年民進黨台北市縣長蘇貞昌台北市住所失竊180萬元，時任台北縣刑警大隊組長的林國春獲報時只收到縣長官邸失竊蘇家姊妹兩本護照，並未提及有現金失竊。台北縣新聞室主任廖志堅隨後證實，“失竊的現金是蘇母慶祝蘇貞昌連任成功包給他的大紅包”、“蘇母一生的積蓄”。



林國春表示，偵辦過程中，當時的台北縣警察局長卻要求警局向“外交部”申請蘇家姊妹的護照補發。一般民眾如果遺失護照，都是自行去“外交部”補辦。可是高層長官指示失竊地點在台北縣官邸，實際遭竊的卻是台北市居所，以遺失地是台北縣為由發文給“外交部”就是意圖使公務員登載不實，“而我當年就是那個倒楣的衰尾公務員。”



民進黨新北市長參選人蘇巧慧16日赴新北土城德興宮進行創宮223周年團拜。參拜前接受媒體聯訪，受訪時德興宮主委黃文龍站在記者旁等待蘇巧慧，被問到她選舉政見提出的都市更新局，是否有意與中國國民黨新北市長參選人李四川的建設牌抗衡。她回應，這十年間她爭取民進黨政府補助，做了許多基礎建設，也感謝新北市政府大力配合。

