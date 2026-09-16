林杏兒：假“洋流”被掀開　與大罷免同批人

國民黨籍台北市第一選區（士林、北投）議員林杏兒。（中評社 張穎齊攝） 民進黨台北市長參選人沈伯洋的洋流現象，被發現是去年大罷免同批人。（照片：林杏兒臉書） 台北市藍議員林杏兒出席台北市政府消防局福國分隊駐地落成啟用典禮。（中評社 張穎齊攝） 台北市政府消防局16日在北投區福國分隊舉行駐地落成啟用典禮。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北9月16日電（記者 張穎齊）民進黨台北市長參選人沈伯洋近期掃街掀起支持者號稱的“洋流”。中國國民黨籍台北市議員林杏兒16日表示，選舉造勢、動員都很正常，真正讓她認為丟臉的，是刻意將動員塑造成自然聚集的支持者，且被網友發現假洋流與去年大罷免支持者是重疊，民眾都在看。



台北市政府消防局16日在北投區福國分隊舉行駐地落成啟用典禮，與會者有國民黨籍台北市長蔣萬安、副市長張溫德、消防局長莫懷祖，國民黨籍台北市議員林杏兒、民進黨籍議員陳賢蔚、台灣民眾黨籍議員黃瀞瑩、國民黨籍議員參選人林揚庭。林杏兒會後受訪。



林杏兒長期在士林、北投經營，如何觀察近期“洋流”聲勢及民進黨宣稱民調差距縮小至個位數？



林杏兒表示，前幾天自己應該是把潘朵拉的盒子掀開了，以沈伯洋日前在石牌商圈掃街為例，在地人都知道當地主要是居民採買、買晚餐的商圈，並不是傳統夜市，當時卻聚集大批人潮，因此她質疑其中有動員成分。



林杏兒指出，選舉本來就可以造勢、動員，其實不丟臉，直接說是動員或刻意造勢都沒有關係，但如果將動員人潮刻意塑造成參選人掃街時自然湧現的大批支持者，這才丟臉。假洋流已被掀開了。



被問到是否認為“洋流”是先前“大罷免”團隊的2.0版？林杏兒觀察，網友相當眼尖，已將部分活動中出現的相同的人找出來，所以民眾都會看。



另外，沈伯洋今年5月曾表示雙城論壇效益極低，主張沒有效益的事情就不要辦，之後又曾表示在對等前提下不排斥赴大陸交流？



林杏兒則說，沈伯洋現在知道不能只爭取民進黨支持者，也希望取得中間選民認同，而不少中間選民支持城市之間交流與對話，因此沈開始調整論述、往中間靠攏。不過她認為有點太慢，中間選民不會因參選人一句話就改變看法。



至於上海踩線團抵台籌備雙城論壇，傳出陸委會對部分人員來台設限？林杏兒主張，台北、上海長期透過雙城論壇互相交流城市治理，她支持論壇持續舉辦。目前兩岸情勢緊張，更需要保留溝通橋梁，城市跟城市之間的溝通，地方一定要好好舉辦。



林杏兒出生於台北市，銘傳大學公共事務學系在職專班碩士，現為台北市第一選區（士林、北投）議員，歷任國民黨中常委、青工總會長、台北市黨部副主委、中央婦女部副主任、副發言人及文傳會副主委等職。