台灣薪資K型化加劇　楊書瑋揭低薪困境解方

台灣勞工陣線秘書長楊書瑋接受訪問。（中評社 邱筠媜攝） 中評社台北9月16日電（記者 邱筠媜）台灣最低工資連續11年調漲在即，但薪資K型化現象仍未改善。台灣勞工陣線秘書長楊書瑋接受中評社訪問表示，保全業、餐飲服務業、支援服務業，薪資長期趨近最低工資，若要改善整體低薪問題，必須完整揭露薪資結構，甚至要求雇主提出獲利狀況，以及透過工會力量爭取穩定調薪。



台灣勞工陣線今舉行“最低工資持續調升，落實不能一國多制 呼籲全台應適用一致裁罰基準”記者會，台灣勞工陣線秘書長楊書瑋、台北市產業總工會副理事長王燕杰、台灣少年權益福利促進聯盟秘書長張祐嘉出席。



最低工資審議會24日將登場，外界預估明年月薪將突破3萬元，迎來連續第11年調漲。然而，在最低工資連升背後，台灣薪資“K型化”發展與分配不均現象日益加劇。台“主計總處”最新統計顯示，今年上半年全體受僱員工平均每月經常性薪資為4萬8981元，但低於平均數的人數占比高達70.03%，首度突破7成大關，創下歷史新高。



楊書瑋接受中評社訪問表示，最低工資法處理的是部分低薪問題，無法解決台灣整體低薪的問題。特別是服務業，如保全業、餐飲服務業、支援服務業，薪資長期趨近最低工資。



楊書瑋指出，解決低薪的方式很多，不衹有最低工資規範，例如薪資透明，完整揭露薪資結構，甚至要求雇主提出獲利狀況，或透過工會力量爭取穩定調薪，才有可能解決台灣整體低薪問題。



楊書瑋說，產業K型化發展不只是台灣有這樣的情況，但台灣有一些特殊之處，例如薪資結構中，很多人仍會簽署保密條款，加上台灣工會組織率較低，服務業勞工較難爭取提高薪資，只能仰賴最低工資調整，才可能獲得調薪，尤其是青少年族群。



楊書瑋強調，最低工資立法後，第一步是先加強查核、裁罰機制，下一步則要檢視整體薪資結構，這是處理台灣整體低薪的重要政策。