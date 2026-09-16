連5天助選張啓楷　柯文哲催年輕人返嘉投票

民眾黨創黨主席柯文哲（左）為嘉義市長參選人張啟楷（中）輔選。（中評社 李京昇攝） 中評社嘉義9月16日電（記者 李京昇）台灣民眾黨創黨主席柯文哲赴嘉義市，為黨籍嘉義市長參選人張啓楷輔選，16日進入第3天輔選行程，柯文哲受訪表示，嘉義市約有4萬名北漂、南漂年輕人，11月28日能否返鄉投票，將是影響選舉結果的重要因素。張啓楷也喊話年輕支持者提前訂票返“嘉”，並盼透過家人動員催出年輕選票。



柯文哲本月14日起至18日一連5天，到嘉義市為張啓楷輔選，今天邁入第3天，一早先前往嘉義東市場掃街及品嚐東市場小吃，接著參訪檜意森活村。



針對嘉義市選情如何？柯文哲受訪指出，從這幾天輔選觀察，投票率高低可能影響選舉結果，尤其嘉義有不少年輕人在外地工作或讀書，約4萬名北漂、南漂青年若能返鄉投票，可能對選情產生重要影響，因此如何催動這批選票，是目前選戰最後階段的重要工作。



張啓楷表示，柯文哲來嘉義市輔選前3天，已走訪南田市場、東市場等地掃街拜票，沿途獲得不少民眾及年輕人熱情回應，也顯示柯文哲在嘉義仍有一定支持度，輔選效果非常不錯。



張啓楷說，從民調來看，他在年輕族群的支持度較高，但年輕選民目前人在外地，最關鍵的是能否返嘉投票，目前初步估算，若年輕選票能大量回流，將有助選情可望贏得1萬票以上，因此柯文哲此次輔選的重要任務之一，就是催動年輕支持者返鄉。



張啓楷也喊話支持者，現在就可以開始訂車票，並透過電話向父母、祖父母拜託，希望家人支持張啓楷，同時自己在11月28日返嘉義市投票。



此外，張啓楷今天也與柯文哲前往檜意森活村，關心園區商家經營情況。他表示，今年初園區經營團隊出現問題，造成在地文創及商家受到衝擊，當時他與柯文哲曾協助協調租金等問題，近期則有商家反映，新經營團隊在網頁更新、宣傳活動等方面仍有改善空間，導致近期生意下滑，因此特別前往了解業者需求。



至於後續輔選行程？柯文哲笑說，自己只是助選員，跟著助選行程表跑行程，接著轉頭問張啓楷未來兩天行程包括哪些？張啓楷則說，柯文哲要求每天工作至少16小時，前兩天都超過18小時，包括市場掃街、開直播，還開箱柯文哲在他競選總部睡覺的地方，讓到不少迴響，接下來仍將持續走訪市場、公園等人潮聚集處，並透過直播與民眾互動，也是鐵人行程。