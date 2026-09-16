柯志恩先辦萬人造勢　賴蔡10月助選賴瑞隆

民進黨高雄市長參選人賴瑞隆16日受訪。（中評社 蔣繼平攝） 高雄市立聯合醫院北側大廳啟用暨員工健身房揭牌典禮。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄9月16日電（記者 蔣繼平）九合一選舉11月28日投票，高雄市長選戰由藍委柯志恩對決綠委賴瑞隆。針對藍營19日將舉辦首場萬人大造勢，民進黨高雄市長參選人賴瑞隆16日受訪表示將於10月啟動大型造勢，屆時賴清德、蔡英文都將南下助選。



國民黨高雄市長參選人柯志恩19日將在鳳山舉辦首場萬人造勢，並與國民黨籍台北市長蔣萬安、國民黨新北市長參選人李四川合組“北高連線”，盼成功造勢讓高雄起風。此舉也讓高雄選戰進入大型陸戰對決，綠營將感受到壓力。



對此，賴瑞隆表示，他的選戰按照節奏穩健進行，前段時間透過“九宮格陸戰”強化組織，農業、漁業、水利、勞工及四大社團等後援會陸續成立，近期也將成立各區域後援會，並與市議員參選人陸續成立聯合競選總部，9月將完成各後援會整合。



賴瑞隆表示，10月將進入大型造勢階段，包括百工百業及各區造勢，賴清德、蔡英文、蕭美琴都將南下助選，高雄是關鍵戰戰，有責任延續民進黨籍高雄市長陳其邁施政成果，讓高雄持續進步繁榮向前，全力以赴完成“瑞隆接棒、議會過半”。



賴瑞隆16日上午連跟陳其邁兩場市政行程，分別是高雄市立聯合醫院北側大廳啟用暨員工健身房揭牌典禮、三民明仁公共托嬰中心開幕活動，持續營造出延續陳其邁執政的氛圍，打造綠營接棒人設與定位。