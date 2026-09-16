談在野大聯盟　柯文哲：我選台北市長就用過

民眾黨創黨主席柯文哲（右）。（中評社 李京昇攝） 中評社嘉義9月16日電（記者 李京昇）台“國史館”長陳翠蓮日前談及有人組“黨外大聯盟”，引發外界聯想。對此，台灣民眾黨創黨主席柯文哲16日在嘉義市輔選時表示，目前台灣政治仍以政黨為主要活動力量，“黨外大聯盟”名稱已不符合現況；至於“在野大聯盟”，他指出自己2014年參選台北市長時就已使用。



“國史館”新卸任館長日前交接時，新任館長陳翠蓮致詞表示，近年“偷換概念”情況嚴重，甚至有人要組“黨外大聯盟”，盜用、冒用過去民主運動的名號，這種嘲諷、打擊，會讓民眾對民主體制失去信心。由於中國國民黨主席鄭麗文先前曾宣布組成“黨外在野大聯盟”，台中市長盧秀燕前天也呼籲成立“在野大聯盟”，陳翠蓮的說法引發聯想，是故意針對在野而來。



柯文哲今天前往嘉義市幫同黨參選人張啟楷輔選，被問及陳翠蓮談話，柯文哲表示，自己這幾天忙著在嘉義輔選，沒有完全掌握陳翠蓮談話的背景，但如果談的是“黨外大聯盟”，他認為這個說法比較奇怪，因為目前台灣已是政黨政治，主要政治活動仍是由政黨發動。



柯文哲指出，台灣政治環境的一項變化，是過去NGO、NPO等非政府、非營利組織的活動能力下降，相較之下，目前主要政治活動仍以政黨為主，因此“黨外大聯盟”在現階段並不適用。



至於“在野大聯盟”，柯文哲則說，這個概念並非現在才出現，“2014年我選台北市長的時候就用過了。”他認為，現今台灣政治較特殊的地方，是民進黨執政之後，出現“執政黨監督在野黨”的情況。