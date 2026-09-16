滿意度墊底民調卻大贏　高虹安：虛心接受

新竹市長高虹安16日受訪。（中評社 盧誠輝攝） 中評社新竹9月16日電（記者 盧誠輝）有媒體公布2026年縣市首長施政滿意度調查，無黨籍新竹市長高虹安在全台22縣市中排名墊底。對此，高16日出席活動後受訪表示，民調起起伏伏，若有需要改進的地方，她會虛心接受。



《天下雜誌》15日公布2026年縣市首長施政滿意度調查，新竹市長高虹安以52.9分在跆拳22縣市中排名最後一名，也是全台唯一分數不及格的縣市首長。



高虹安16日出席傳統市場加倍券經濟促銷活動記者會，包括中國國民黨籍新竹市議員黃美慧、台灣民眾黨籍新竹市議員宋品瑩、無黨籍新竹市議員陳啟源、林慈愛等人都到場出席。



針對縣市首長滿意度民調墊底一事，高虹安在會後受訪時指出，最近確實有蠻多不同家的民調公布，有些是針對一些各項施政比較細項的評分，她相信不論是任何一種民調，對她在施政上面都有參考之處，如果做得好的部分她會繼續做，如果有做不好或需要改進的地方，她也會虛心接受。



另外，根據《ETtoday新聞雲》16日公布最新新竹市長民調結果顯示，有48.6%的新竹市民表示支持無黨籍新竹市長高虹安，排名第二的民進黨新竹市長參選人莊競程支持度為21.2%，兩人相差27.4個百分點，新竹清華大學兼任助理教授何志勇支持度僅為1.8%墊底。



高虹安說，很感謝大多數新竹市民朋友對她要連任市長的肯定，她會持續專注在各項市政工作上，民調難免起起伏伏，但是不斷為市民努力，才是市府團隊最重要的事情。