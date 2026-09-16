藍議員遇蘇巧慧喊尷尬　兩人分別獻花獻糖

民進黨新北市長參選人蘇巧慧赴土城德興宮參拜向土地公獻花。（中評社 莊亦軒攝） 國民黨新北市議員黃永昌赴土城德興宮參拜獻喜糖。（中評社 莊亦軒攝） 民進黨新北市長參選人蘇巧慧與支持者合照。（中評社 莊亦軒攝） 中評社台北9月16日電（記者 莊亦軒）民進黨新北市長參選人蘇巧慧16日赴新北土城德興宮參拜，入場前恰好遇到中國國民黨籍新北市議員黃永昌，黃永昌笑著表示“有點尷尬。”蘇巧慧回應“為了地方服務，不會啦！”入宮參拜時，蘇巧慧身旁站著德興宮主委，拿香完成參拜後，由藍綠各政治人物分別向嗜甜的土地公獻花、獻喜糖。



今年恰逢新北土城德興宮創宮223周年，德興宮自16日至18日舉辦三日慶祝活動。民進黨新北市長參選人蘇巧慧16日上午10點出席團拜，一同出席團拜的有民進黨政治人物“蘇系”新北市議員彭一書、與蘇系友好的新北市議員參選人、“立委”吳琪銘之子的吳昇翰，國民黨新北市議員黃永昌、李四川競選團隊土城區總幹事陳金華，無黨籍土城區長周晉平。



蘇巧慧“立委”新北市第五選區雖然不包含土城，但因大漢溪以南的交通建設連貫性，常與土城、三峽選區的民進黨“正國會”“立委”吳琪銘聯手爭取民進黨政府的交通建設預算，使土城、樹林、三峽、鶯歌普遍被視為蘇巧慧的重要戰略腹地。



由於16日為創宮慶祝首日，宮方特地準備炸物、米粉、蘿蔔湯、紅豆甜湯、炒麵等熟食讓信眾享用。蘇巧慧參拜完土地公後，特地繞著整個廣場和所有在場信眾握手致意、遇到熱情支持者也停下腳步與他們合影留念。