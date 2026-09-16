陳其邁人氣高受關注　賴瑞隆緊跟成路人

民進黨籍高雄市長陳其邁16日上午出席市政行程被民眾攔下合照、簽名。（中評社 蔣繼平攝） 民進黨籍高雄市長陳其邁16日上午與民進黨高雄市長參選人賴瑞隆同框連跑兩場市政行程。（中評社 蔣繼平攝） 民進黨籍高雄市長陳其邁16日上午出席市政行程被民眾攔下合照、簽名。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄9月16日電（記者 蔣繼平）民進黨籍高雄市長陳其邁16日上午與同黨市長參選人賴瑞隆同框連跑兩場市政行程，雖然陳其邁上台致詞都出聲助攻賴瑞隆，但陳其邁的高人氣反而更加突兀，不僅上台時有邁粉歡呼，離場前還被攔下簽名、合照，搶盡風頭。相形之下，賴瑞隆人氣稍顯失色。



陳其邁16日上午連跑兩場市政行程，分別是高雄市立聯合醫院北側大廳啟用暨員工健身房揭牌典禮、三民明仁公共托嬰中心開幕活動。賴瑞隆也全程緊跟行程，不僅與陳其邁並肩而坐，營造良好互動，持續鋪陳延續陳其邁執政的氛圍。



陳其邁上台致詞時都有幫忙拉抬賴瑞隆，並指賴都有幫忙爭取，陳其邁也刻意提到要讓“對的市長上任”才會延續政策與相關補助，同時又再批國民黨版本的“統籌分配稅款”分配不均，對高雄不公，打擦邊球的方式來助攻賴瑞隆。



不過，陳其邁上台時受到場邊高雄市立聯合醫院醫護人員的歡呼聲，主持人還介紹“有一群邁粉”，陳其邁見狀也幽默地說“尖叫聲不要停”，讓眾人聽了都不禁哈哈大笑。此外在三民明仁公共托嬰中心離開前也被攔下合照、簽書、簽帽。



陳其邁8月底推出“高雄，緊緊緊：2314天極限轉型”新書，9月初在台北、高雄辦了新書發表會，9月5日幫民進黨新北市長參選人蘇巧慧造勢站台，9月12日則跨海到澎湖助陣民進黨澎湖縣長參選人吳淑瑾，用聲量與人氣輔選同黨戰將。