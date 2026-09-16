魏平政：引進台積電產業鏈　讓青年回流彰化

國民黨彰化縣長參選人魏平政與女兒魏敬倫一起到國民黨智庫與學者專家討論政見。(中評社 張嘉文攝) 國民黨彰化縣長參選人魏平政。(照片：魏平政臉書) 國民黨彰化縣長參選人魏平政拜票。(照片：魏平政臉書) 中評社台北9月16日電（記者 張嘉文）中國國民黨彰化縣長參選人魏平政接受中評社訪問表示，要讓彰化年輕人回流，除了找得到工作，更要找得到薪水不錯的工作，因此他主張引進台積電、華碩等高科技產業鏈，同時發展商業及夜間經濟，讓年輕人願意回來，也讓遊客願意在彰化住上一、兩天，而不是把彰化當成過站。



魏平政今天北上前往國民黨智庫“國政基金會”，與學者專家討論彰化未來政策與政見。魏平政和女兒魏敬倫一起接受中評社訪問，魏平政表示，目前政見、政策都已大致完整，此行最主要就是和智庫進一步討論如何具體落實，並進行最後確認，希望能推出更好的政策牛肉。



談到如何吸引青年回流彰化，魏平政表示，除了要讓年輕人找得到工作，也要“找得到薪水不錯的工作”，因此必須引進一些高科技產業鏈，譬如台積電、華碩等產業鏈，讓彰化年輕人在家鄉就有收入不錯的工作機會。



魏平政說，除了就業，彰化也要發展商業，譬如增加商業大樓，引進更多商業活動。彰化市、員林市或其他有特色、有條件的地方，也要努力推展夜間經濟，讓所有年輕人願意回到彰化。



他強調，發展夜間經濟同樣可以帶動觀光，希望未來遊客來到彰化，可以留下來住一天、兩天，“不要說當天來回，或者只是把彰化當作一種過客、過站”。



魏平政的女兒魏敬倫近期也投入父親選戰，並透過影片介紹彰化及魏平政的政見，魏敬倫曾提到，彰化晚上8點後較缺乏夜生活及飲食選擇。魏平政說，年輕人的想法也會納入他的政見，希望讓更多年輕人願意回到彰化。



談到父女相處，魏敬倫說，她和父親平常都喜歡看推理懸疑劇，兩人會一起猜凶手，接著“開啟一些辯論戰”。魏平政則笑說，自己其實比較“小孩子性格”，從女兒小時候開始，家人有時還會笑問，究竟是他帶女兒去玩，還是自己想玩。



魏平政表示，他一直教女兒，待人處世要“廣結善緣”，他自己也是樂觀開朗的個性，這也是為什麼競選訴求要打“彰化正能量”，“快樂也是一天，難過也是一天，為什麼不快樂一點？”



魏平政說，他常告訴魏敬倫，只要不要傷害別人、不要傷害自己，“你做你自己，那就是最好的”，他對女兒的要求也衹有健康、快樂，“那她都做到了”。



對於自己的選情，魏平政說，他一向審慎樂觀，也絕對有信心贏得這場選戰，“國民黨團結，沒有輸的理由”，接下來將持續透過政策及政見，爭取彰化縣民支持。