高虹安推市場加倍劵刺激消費　議員出席力挺

新竹市長高虹安16日出席傳統市場加倍券經濟促銷活動記者會。（中評社 盧誠輝攝） 中評社新竹9月16日電（記者 盧誠輝）無黨籍新竹市長高虹安年底將尋求連任，她16日宣布推出傳統市場加倍劵活動，用新台幣100元現金就可兌換200元面額加倍券，鼓勵市民走進傳統市場消費採買，支持在地攤商、活絡市場經濟。



高虹安16日出席傳統市場加倍券經濟促銷活動記者會，包括中國國民黨籍新竹市議員黃美慧、台灣民眾黨籍新竹市議員宋品瑩、無黨籍新竹市議員陳啟源、林慈愛等人都到場出席。



高虹安表示，為因應中秋、雙十節慶的消費旺季，市府推出“好市滿竹”加倍券活動，民眾只要攜帶環保餐具或環保袋至新竹市各公有市場消費，即可憑100元現金兌換200元面額的加倍券，可於新竹市各公有市場等同現金使用，鼓勵市民採買新鮮食材及在地農、漁、畜牧產品，讓消費回饋直接挹注市場攤商，帶動市場人潮與消費熱度。



高虹安指出，市府過去推動加倍券已累積具體成效，去年推出振興豬肉產業加倍券，吸引大批市民踴躍參與，市場人潮及消費詢問度均明顯提升；今年2月“竹風漁市”開幕搭配加倍券活動，短短兩個月吸引逾60萬人次到訪，較去年同期成長2倍，推估額外創造逾3000萬元產值。



高虹安強調，市府將延續加倍券帶動消費的經驗，並已規劃明年度同步增加加倍券預算及發放數量，擴大消費回饋效益，讓更多市民與市場攤商受惠，持續帶動傳統市場活絡發展。