蔣萬安妻子遭政治攻擊　盧秀燕批綠沒格調

台中市長盧秀燕受訪。（中評社 方敬為攝） 台中市議會議事廳。（中評社 方敬為攝） 中評社台中9月16日電（記者 方敬為）針對中國國民黨籍台北市長蔣萬安妻子石舫亘2017年參與APEC亞太經濟合作會議時，曾表示“I＇m from Chinese Taipei”遭政治攻擊。同黨籍台中市長盧秀燕今天聲援蔣萬安，她表示，就是蔣這幾年做得不錯，對手沒太多可攻擊的點，才轉向攻擊妻兒，但這種選舉手段只會讓人反感，讓人聯想到去年“大罷免”，很沒格調！



盧秀燕16日赴台中市議會市政總質詢備詢，對於蔣萬安的兒子、妻子陸續捲入選舉政治攻防，受訪表示，蔣萬安擔任台北市長做得不錯，對手沒有太多可攻擊的地方，所以只好攻擊蔣萬安的妻兒。



盧秀燕呼籲，選舉還是要有格調，也要有運動家的精神，大家可以就政策、就施政直球對決，但是不應該攻擊對手的家人，這種感覺讓人聯想到去年“大罷免”的時候，那種攻擊方式，她覺得基本上是沒格調的。



對於《天下雜誌》15日發布2026年縣市長滿意度調查，盧秀燕排名全台倒數第2、六都墊底；網路媒體《ETtoday》也發布2028大選人選支持度調查，盧秀燕在國民黨內排名第2，次於蔣萬安。盧秀燕回應，2份民調，“1份不錯、1份不好”，不管好或不好，都尊重。