替台中產業拼商機　盧秀燕：大陸市場也重要

台中市長盧秀燕答詢。（中評社 方敬為攝） 中評社台中9月16日電（記者 方敬為）中國國民黨籍台中市長盧秀燕今年底將卸任，她今天在議會備詢。針對拓展台中市產業的海外商機議題，盧答詢表示，除了與美國方面繼續對接無人機產業發展合作，也會協助傳統產業，拓展包括中國大陸在內的市場，不分中美或任何市場，只要能為台灣經濟找生路、為台中產業爭取商機，她都願意全力以赴。



台中市議會16日進行市政總質詢，無黨籍市議員林昊佑針對台中市無人機等產業發展，詢問盧秀燕發展策略，並提醒盧秀燕今年底就要卸任，相關工作要交接下去，也期待未來盧秀燕能夠以“不同身分”帶領業者到美國對接商業合作。



盧秀燕答詢表示，台中市的商機無限，尤其未來是無人機與無人載具的最大製造基地，美國無人機協會執行長今年都親自來台中拜訪，因為對方深知產業聚落就在這裡。



盧秀燕說，為進一步推動產業，我們正積極與美國無人機協會洽談，爭取在台中聯合舉辦“全球無人機大展”。她表示，台中擁有全台最大的國際會展中心，搭配“前店、後廠、自由港”的施政理念，在產地直接辦展能讓業者就近接單與行銷，大幅提升國際競爭力。



盧秀燕強調，在帶領產業向外拓展方面，她的態度是“哪裡有商機，我就願意去”，為台灣經濟找出路，只要有機會，市府都會積極協助業者拓展版圖，只要有機會，去中國大陸也是如此。最近副市長鄭照新才赴東莞出席“台博會”開幕式，過去這幾年台中的業者都有去，但官方沒有陪同，今年她發覺傳統產業碰到一些問題， 所以特別指派市府同仁陪同參展，只要能夠幫台灣經濟找生路、找商機，她都願意全力以赴。