林伯豐力挺鄭麗文　盼領軍贏2026與大選

左起，三三會副理事長、大成集團董事長韓家宇、國民黨主席鄭麗文及三三會理事長林伯豐。（中評社 鄭羿菲攝） 三三會理事長、台玻董事長林伯豐。（中評社 鄭羿菲攝） 三三會16日中午召開9月份例會，國民黨主席鄭麗文與企業老闆們合影。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北9月16日電（記者 鄭羿菲）中國國民黨主席鄭麗文因新竹藍白合破局，黨內領導威信受到質疑。現年83歲的三三會理事長、台玻董事長林伯豐過去曾力挺鄭參選黨主席，林16日再度力挺，他說，鄭是國民黨現在適合的領導人物，黨員也期待鄭能領導2026、2028的勝選。



林伯豐也說，希望國民黨能團結，讓過去的老國民黨跟年輕的國民黨都一致支持。藍白合要看實際的狀況、政黨的分配，與政黨各自的利益商討，這勉強不來，該有的就是會有。



鄭麗文到場後，林伯豐也親自迎接，並帶著鄭進入會場與三三會員、企業老闆打招呼、握手，並高喊“鄭主席讚！”場面熱鬧。



鄭麗文去年競選國民黨主席時，曾於9月底拜會林伯豐爭取支持，當時林力挺鄭，並表達“應讓新的人才出來為國民黨奮鬥”。近期鄭麗文因無法協調藍白在新竹縣、竹北市的合作最終破局，讓鄭在國民黨的領導威信受損。資深媒體人王淺秋認為，竹北破局後仇恨值持續升高，地方整合又接連受挫，地方選舉進深水區，也讓鄭的弱點浮現。



三三會16日中午召開9月份例會，並邀請中國國民黨主席鄭麗文以“全球變局與台灣的選擇”為題演講。