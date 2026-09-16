韓國瑜：今年度總預算預計本周內送出

“立法院”議場。（中評社 資料照） 中評社台北9月16日電／今年度政府總預算案在“立法院”三讀通過已逾1個月，至今尚未送至“行政院”，“行政院長”卓榮泰15日說仍在癡癡地等。“立法院”今天透過韓國瑜辦公室發出新聞稿表示，目前總預算案之整理校對將近完成，總共七大冊預計本周內送出。



“立法院”今天表示，有關外界關心總預算案送出時程，經查本會期8月通過法案眾多，且“立法院長”韓國瑜於2026年8月26日主持研商“國防”自主無人載具採購特別條例草案”等案黨團協商會議時即宣告：“本會期我們全體委員及議事人員都備極辛勞，尤其是8月(包括預算案的協商、同意權案審查、“修憲”案公聽會、相關議案的表決)幾乎是天天開會。



“立法院”指出，因此，為求8月底最後兩次院會通過議案校對的正確性，我們必須給議事人員充足時間。請議事人員在下會期9月開議日前，將本會期8月份最後兩次院會通過的議案整理校對完畢後，再咨請“總統公布。”



“立法院”指出，目前總預算案之整理校對將近完成，總共七大冊預計本周內送出。



國民黨籍“立委”李彥秀16日表示，朝野協商已達共識在9月29日開議前將總預算案送至“政院”；民進黨團則強調，朝野協商並非如撒隆巴斯貼在“閣揆”嘴上禁止其抱怨，期盼“立法院”加快腳步將總預算送至“政院”。