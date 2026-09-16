徐欣瑩附和邱臣遠　批鄭朝方讓竹北財政失衡

國民黨新竹縣長參選人徐欣瑩致詞。（中評社 盧誠輝攝） 國民黨新竹縣長參選人徐欣瑩16日出席活動。（中評社 盧誠輝攝） 中評社新竹9月16日電（記者 盧誠輝）中國國民黨新竹縣長參選人徐欣瑩年底將對決民進黨新竹縣長參選人鄭朝方。徐16日附和台灣民眾黨竹北市長參選人邱臣遠日前開記者會批評竹北市公所財政失衡的議題，批評鄭朝方在竹北東區市場改建案預算暴增，浪費公帑，讓市民大失所望。



邱臣遠日前召開記者會抨擊竹北市公所表示，2022年鄭朝方上任市長前，竹北市庫累計賸餘達新台幣31.9億元，但到了2025年底，帳面賸餘僅剩17億元，短短3年減少近15億元，質疑鄭朝方沒有財政紀律、花公帑為自己造神。



徐欣瑩16日也附和邱臣遠的說法批評鄭朝方指出，竹北東區市場改建案，鄭朝方上任市長後執意推翻原案，經費更從5.5億暴增到14億，不但強迫竹北市民買單，更讓整個市場改建案進度歸零、四年空轉，讓市民大失所望。



徐欣瑩辦公室發言人徐維遠進一步補充說明表示，鄭朝方重新規畫且如果有具體成果，市民並不會在意；但現在整個案件是四年空轉、毫無進度。鄭一上任就推翻已定案的建設、讓案件原有進度一夕歸零，這種“竹北經驗”，真的是新竹縣民所期盼的未來嗎？



徐維遠質疑，這種讓建設空轉、浪費公帑的經驗，難道真的值得推廣到新竹縣所有鄉鎮市嗎？楊文科縣長這八年來有很多工程都正在進行或在規劃中，鄭朝方的“竹北經驗”，會不會讓重大建設計劃，同樣落入重新歸零的命運呢？

