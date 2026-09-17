美促台擴大發展軍工業　邱世卿：已無力保台

台灣前空軍司令部少校參謀官邱世卿。（中評社 方敬為攝） 中評社南投9月17日電（記者 方敬為）針對美國在台協會（AIT）處長谷立言近期督促台灣要增加軍費支出達GDP的5%，並鼓勵擴大發展軍工業。台灣前空軍司令部少校參謀官邱世卿接受中評社訪問表示，其實全球軍費支出佔GDP的5%的國家少之又少，美國卻不斷要求台灣投入軍費，相關舉措釋出幾個訊號，“認為台灣要進入準戰爭狀態”、“要為全面衝突準備”、“美國無力保台，自求多福”。



邱世卿，台灣空軍官校畢業，曾擔任台灣空軍志航基地補給官、彈藥官、台灣空軍司令部少校資訊參謀官。現從事人工智慧應用研發，曾出版《戰爭下的平民生存手冊》引起話題。



谷立言9月9日出席台北安全對話，直言台灣承諾要在2030年前將“國防”開支提高到GDP的5%，增加軍購支出是必要的，但還不夠，更需要投資發展軍工業。



邱世卿解讀，谷立言的角色實質上是貫徹美國總統特朗普上任後，要求全球盟友分擔安全成本的戰略政策。近年來，美國已陸續要求韓國、日本以及北約成員國要將軍費提升至GDP的3%以上。對此，賴清德曾於2025年宣示，期盼在2030年將軍費提升至GDP的5%，以向北約標準看齊。然而，台灣盲目追隨美國擴張軍備，並無助實質安全，反而將台灣推向極度危險的處境。



邱世卿說，從全球客觀數據與現實來看，極高比例的軍費支出通常代表國家或地區已陷入戰火，或處於“高衝突風險”邊緣，根據瑞典斯德哥爾摩國際和平研究所（SIPRI）於2025年的統計資料顯示，當今全球軍事預算佔GDP超過5%的國家為數不多，除了處於交戰狀態的烏克蘭高達40%，俄羅斯則約佔7.5%，而地緣衝突頻仍的沙特與阿曼則分別為6.5%與5.7%。



他指出，相較之下，台灣周邊國家的軍事負擔大多落在常態範圍，例如韓國約為2.3%，日本更僅有1.4%，台灣若將軍費強行拉升至5%以上，邏輯上只有兩種可能，一是“台灣要進入準戰爭狀態”、二則是“為將來的全面衝突風險做準備”。



值得注意的是，邱世卿指出，若台灣的對手是中國大陸，目前大陸的軍事支出也只佔其GDP的1.2%至1.4%，由於兩岸體量差距過於懸殊，中國大陸身為世界第二大經濟體，台灣即便將100%的GDP全數投入武器購置與軍備競賽，亦無法在絕對軍事實力上與之抗衡。



所以，邱世卿直言，美國要求台灣不斷投入軍事支出，只會是“註定無法取勝”的消耗戰，勢必嚴重排擠台灣內部的基礎建設、社會福利、科技研發與教育投資。



他強調，“山河之固，在德不在險”，這句古諺點出台灣安全戰略的根本盲點，自1949年以來，台海之所以能長期維持相對穩定，並非單靠武器裝備的堆疊，而是奠基於兩岸之間獨特的政治默契與相對平衡的地緣政治格局，其中“九二共識”曾是維持穩定關係的基礎。

