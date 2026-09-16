台防衛韌性論壇19日登場　多國前官員與會

賴清德出席2025年全社會防衛韌性國際論壇。（照片：府方提供資料照） 中評社台北9月16日電／“2026全社會防衛韌性國際論壇”19日登場，美國國防科技公司Anduril Industries創辦人拉奇（Palmer Luckey）、特朗普第一任期副國家安全顧問博明（Matt Pottinger）等人將與會；論壇預計匯集近500名國內外政府官員、國安專家學者及企業、商會代表。



這次的“2026全社會防衛韌性國際論壇”，將聚焦軍民整合、灰色地帶威脅、網路安全及關鍵基礎設施防護等議題。



論壇今年邁入第2屆，除拉奇、博明外，與會者還包括拜登政府前白宮國家安全副顧問紐柏格（Anne Neuberger）、菲律賓前國家安全顧問艾斯畢倫（Hermogenes Esperon Jr.），以及帛琉現任國家安全協調官安森（Jennifer Anson）等人，美國、日本、菲律賓、帛琉及歐洲多國均有代表與會。



拉奇將在論壇開場以“回應新型態威脅與現代戰爭”為題發表專題演說，從科技發展及戰爭型態改變，分析民主國家如何提升防衛能力、因應新型態安全威脅。



中午時段則由美國在台協會（AIT）處長谷立言、英國在台辦事處代表包瓊郁及歐洲經貿辦事處處長谷力哲，共同回顧過去一年國際夥伴對台灣全社會防衛韌性工作的觀察。



閉幕場將由“國家安全會議”秘書長吳釗燮與博明、紐伯格兩位美國前副國安顧問，以“Are We Ready？”為題進行對談，檢視台灣目前的準備程度，以及與友盟合作仍有哪些可以強化之處。



今年論壇共安排8場主題討論，涵蓋“全社會防衛韌性準備”、“軍民整合的演習與實踐”、“公私協力與社會韌性”、“心理防衛”、“建構海洋韌性應處灰帶威脅”、“網路安全與關鍵基礎設施防護”、“台灣的安全與韌性夥伴關係”，以及“公民視角的全社會防衛”。



國際與談者還包括日本參議員瀧波宏文、北約戰略溝通卓越中心資深經理Janis Karlsberg、保衛民主基金會網路與科技創新中心總監蒙哥馬利（Mark Montgomery），以及立陶宛前國防部副部長Tomas Godliauskas等人，議程橫跨“國家安全”、“國防”科技、戰略溝通、網路安全及公民防衛等領域。



全社會防衛韌性工作推動兩年多來，政府持續透過“總統府”全社會防衛韌性委員會，推動政府、民間、企業及社區協力，相關工作也逐步從政策討論走向實際演練。此次論壇除檢視相關工作進展，也將與各國分享台灣因應天然災害、複合式威脅、資訊操弄及關鍵基礎設施風險等經驗。