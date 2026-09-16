林佳龍稱台美共管中國　國民黨：大言不慚

國民黨文傳會主委陳以信。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北9月16日電（記者 張嘉文）中美元首峰會預計下周登場，台“外交部長”林佳龍稱台美溝通良好，“我們（指台美）要去管理中國”，並稱“台灣利益就是美國利益”。中國國民黨文傳會主委陳以信今天批評，林佳龍的說法非常一廂情願，把台灣安全建立在錯誤假設上，美國利益從來不會完全等同台灣利益。



他更指，林佳龍當務之急應是安排賴清德未來能過境美國本土，不要自己的份內工作沒有做好，卻高談“管理中國”，如此大言不慚。



林佳龍15日接受廣播節目專訪時表示，中國大陸想“管理”特朗普，塑造中美共管台灣，但實際上台美溝通良好，“我們要去管理中國”。他也表示，美國希望穩定對中關係不會傷害台灣利益，因為“台灣利益就是美國利益”。



陳以信今天在國民黨中常會後轉述，回應媒體提問時對此表示，如果美國利益完全等同台灣利益，美國總統特朗普就不會在與中國國家主席習近平會面時談論台灣，且美國對台軍售如今也成為中美峰會前受到關注的議題，更顯示林佳龍的假設與現實存在落差。



陳以信說，林佳龍認為台灣可以和美國共同“管理中國”，這種想法一廂情願，也不符合美國以自身利益為優先的現實。而林佳龍身為“外交部長”，當務之急應是安排賴清德未來能過境美國本土，不要自己的份內工作沒有做好，卻高談“管理中國”，如此大言不慚。



陳以信強調，目前兩岸缺乏政治互信，台海情勢緊張，在這樣的情況下，林佳龍更應審慎處理對外關係，台灣連兩岸關係都無法改善，“又憑什麼說要來管理中國大陸？”