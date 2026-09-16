日本接連逮捕台灣人走私喪屍煙彈

卓榮泰指出，“法務部”已將依托咪酯列為第一級毒品，運輸、販賣及製造者最重可判處死刑。（卓榮泰臉書） 中評社台北9月16日電／日本接連查獲台灣人涉嫌走私俗稱“喪屍煙彈”的依托咪酯（Etomidate）案件，繼東京都警視廳逮捕一名23歲台灣女子後，警方再於成田機場逮捕一名74歲台灣男子。兩起案件均將液態依托咪酯裝入高級威士忌酒瓶，藏於行李中帶入日本。由於兩案藏毒手法、出發地都相當接近，警方正調查彼此是否存在關聯。



依托咪酯是一種短效的靜脈注射全身麻醉藥，近年遭非法添加進電子煙油吸食，濫用後可能出現意識混亂、肌肉抽搐等症狀，因此被俗稱為“喪屍煙彈”。



朝日電視台報導，日本警方表示，74歲張姓男子涉嫌於14日從馬來西亞搭機抵達成田機場，企圖走私依托咪酯入境。他被指控將藥物裝入高級威士忌酒瓶，連同包裝盒放進行李箱內，涉案物品總重量約5公斤。



張男接受調查時否認犯行，供稱“我完全沒想到威士忌裡竟然裝有違法藥物”。



在此之前，東京都警視廳昨天宣布，一名23歲呂姓台灣女子涉嫌與同夥共謀，本月9日在馬來西亞機場將約3公斤含有依托咪酯的液體藏進手提行李，並於同日搭機抵達羽田機場，企圖入境日本。



海關人員檢查時，發現高級威士忌酒瓶內裝有可疑液體，因而查獲。警方依涉嫌違反“醫藥品醫療機器法”及“關稅法”，於本月10日正式逮捕呂女。



呂女同樣否認犯案，聲稱只是受人委託“打工帶貨”，並不知道行李內的物品是違法藥物，原本預計可獲得數萬日圓報酬。她表示，自己是透過社群媒體接受指示。



短短數天有兩名台灣人以高度相似方式遭逮，都是從馬來西亞出發、利用高級威士忌酒瓶藏匿，日本警方正進一步追查背後是否存在跨國走私集團及相關毒品流向。



依托咪酯在台灣被列為第一級毒品，在日本則屬於“指定藥物”，禁止基於非醫療目的製造、輸入、販售、持有及購買。

