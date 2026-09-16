綠議員質疑啟動輔選模式　侯友宜：依規辦理

民進黨新北市議員周雅玲（右）質詢新北市長侯友宜（左）。（照片：新北市議會YouTube） 中評社台北9月16日電／年底縣市長選舉進入白熱化階段，民進黨籍新北市議員周雅玲今天在議會總質詢指出，10月4日定期會結束後，中國國民黨籍新北市長侯友宜是否將啟動輔選模式？侯友宜表示，目前距離任期結束約100天，市政工作仍是最優先，若有選舉相關活動，該請假的一定會按照規定來，市府團隊都要依規定辦理。



新北市議會今日進行市政總質詢，民進黨籍議員周雅玲、張嘉玲、彭佳芸、鄭宇恩、鍾宏仁、廖宜琨等人進行聯合質詢。



周雅玲表示，輔選沒有不對，但她關心侯友宜若在10月4日定期會結束後啟動輔選，會利用周末、下班時間，還是上班時間參與，市民有知的權利，若市長開始輔選，左右兩側的局處首長是否也會受到影響、跟著投入選舉活動。



侯友宜說，現階段仍以市政為最主要工作，自己還有100天，會把市政做到最後一刻；至於選舉相關活動，如果有需要，該請假就會依規定辦理。



新北市人事處長林正壹表示，侯市長過去無論參選市長或“總統”，都依規定辦理請假；至於政務首長的身分，若在公務時間使用公務資源從事選舉活動，就應依規定請假，下班時間則屬個人時間。



周雅玲質疑，若政務首長不屬公務人員行政中立法適用對象，是否意味著市府各局處首長可以投入輔選？侯友宜則強調，這是依現行法規規定辦理，同時也再次要求市府團隊，市政工作不能打折扣，要做到最後一刻。