重現“明治橋”？北市：明年完成重組構想報告

台北中山橋又名明治橋，19世紀至今經過二度改建，第二代橋體屬歐美早期建築風格，現拆除後保存在基隆河畔。(圖:台北市文獻會提供) 中評社台北9月16日電／民進黨台北市長參選人沈伯洋日前拋出欲重建日據時期興建的“明治橋”（中山橋）。對此，中國國民黨台北市長蔣萬安今天受訪時表示，他上任後完成整個橋樑構建的檢測工作，下個月將邀專家進行工作坊，讓老台北記憶再現。台北市工務局表示，預計明年1月完成重組構想成果報告。



“明治橋”跨越基隆河、連接圓山與台北市區，日據時期興建，1927年曾獲選為“台灣八景”之一，戰後改名為中山橋。沈伯洋訪日前赴東京後援會致詞時提出，拆除至今仍未重組的“明治橋”“應該蓋回來”，並主張台北須保存自己的城市記憶，引發各界討論。



對此，蔣萬安今天上午出席“台北市政府消防局福國分隊駐地落成啟用典禮”，並在會前受訪時回應，“明治橋”在光復後改為中山橋，後來因應市區往北投、士林的車流拓寬，但因為水利考量後來拆除，歷屆市府也因為它文資的價值，而保存留在再春游泳池。



蔣萬安表示，他上任後完成整個橋樑構建的檢測工作，也邀集專家學者討論後來重組的各項方案，下個月也會邀請相關的專家以及相關科系的師生來討論、舉辦工作坊，會用參與式民主的方式，讓老台北記憶再現。



台北市工務局水利工程處表示，中山橋興建於日據時期，原為連接敕使道路（今中山北路）與圓山台灣神社的重要通道，位於基隆河圓山瓶頸段，市府因應當時基隆河防洪治理需求，於2002年採“易地遷建保存”方式拆解，共拆解、保存435塊構件，存放於再春游泳池舊址。



水利處說，中山橋不只是歷史橋梁構件，更承載台北城市發展的重要記憶，推動重組並非從零開始，文化局於2020年即完成“歷史建築‘中山橋’修復及再利用計劃”，通過文化資產審查；水利處於2022年、2023年辦理既有橋梁構件檢測，掌握435塊構件保存狀況，將成果納入重組規劃評估。



針對目前重組規劃，水利處表示，秉持“保存歷史、確保防洪、融入城市”原則，除考量文化資產價值，也將檢視防洪治理、公共使用、景觀環境及工程技術等，審慎評估以再春游泳池舊址作為重組地點，務求提出兼具歷史意義與可行性的方案。



水利處說，為擴大各界參與，已於5月21日召開專家學者座談會，8月25日辦理現場走讀活動，預計於10月結合相關科系學生課程辦理工作坊，納入不同世代及專業觀點，並提出初步成果；2027年1月辦理重組構想成果說明會，完成成果報告書。



水利處表示，將持續在文化資產保存與城市安全的基礎上，推進中山橋重組工作，讓珍貴的歷史記憶與市民生活、城市空間重新連結。