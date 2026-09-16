為何要幫劉建國　蘇治芬：賴清德說一定要贏

民進黨前雲林縣長、前“立委”蘇治芬。（中評社 李京昇攝） 中評社雲林9月16日電（記者 李京昇）民進黨雲林縣長參選人、綠委劉建國15日宣布黨主席賴清德擔任其競選總部主委，長期被外界認為與劉建國關係不睦、民進黨前雲林縣長、前“立委”蘇治芬，也正式加入劉建國競選團隊。蘇治芬受訪說，賴清德曾特別與她會面，強調雲林一役一定要贏，並提到前嘉義縣長陳明文協調整合扮演重要角色，她也責無旁貸投入選戰。



蘇治芬表示，她也曾詢問賴清德為何決定擔任劉建國競選總部主委，賴清德則表示，既然已請陳明文擔任雲嘉南總督導，陳明文也建議由他擔任雲林競選總部主委，自己當然接受。



蘇治芬認為，賴清德與陳明文都有政治經驗與歷練，這場選戰除了民進黨過去的使命感之外，雲林也有其歷史意義，“最困難的地方，我們反而更不能推卸責任”，因此她也決定加入劉建國團隊，共同投入這場選戰。



蘇治芬在雲林地方實力豐厚，2005年當選雲林縣縣長、2009年連任，為雲林縣首位非中國國民黨籍及首位女性縣長。而劉建國早年曾被視為蘇治芬子弟兵，但後來理念不同，兩人長期“王不見王”，分別在雲林山、海線地區擔任“立委”各擁山頭。因此這次劉建國選縣長，與蘇治芬的關係再度受關注。



由於上周蘇治芬受訪透露，劉建國尚未正式邀請她加入競選團隊，更稱“這我能自己開口嗎？”，讓地方綠營憂心不已。而今天民進黨行動中常會移師雲林，劉建國公布競選團隊幹部名單，除邀賴清德擔任競總主委，蘇治芬更擔任總督導。



蘇治芬率先致詞，除痛批中國國民黨雲林縣長參選人、藍委張嘉郡的家族勢力把持地方，也聲聲喊團結要大家共同為劉建國輔選，被視為劉、蘇關係破冰。



針對為何加入劉建國競選團隊，蘇治芬會後受訪表示，賴清德日前特別撥時間與她見面，談到自己的從政歷程以及雲林對他的影響。賴提到自己從醫師走上政治道路，雲林是對他衝擊、影響非常大的地方，也認為雲林這一局“一定要贏”，鼓勵大家要有信心、全力一戰。



蘇治芬說，賴清德也提到，過去陳水扁選舉時，雲林選票曾扮演關鍵角色，如今全台選舉氣勢逐漸升高，沒有理由雲林反而不能戰，因此希望大家一起投入。



除了賴清德，蘇治芬也特別提到前嘉義縣長陳明文的角色。她說，陳明文長期從基層出身，對派系政治及雲林政治生態相當瞭解，而且受賴清德任命擔任雲嘉南總督導，對於劉建國面對的選戰局勢，也認為雙方力量並不對稱，因此願意從幕後協助。