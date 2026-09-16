沈伯洋掃街掀洋流？郭正亮翻羅文嘉案例打臉

郭正亮。（中評社 資料照） 中評社台北9月16日電／民進黨台北市長參選人沈伯洋15日晚間到公館夜市掃街，吸引不少支持者現身力挺，並被形容是再度掀起“洋流”。對此，前“立委”郭正亮稱要給青鳥“上一課”，他回憶2005年台北縣長選舉，現任海基會秘書長羅文嘉當年代表民進黨參選，獲陳水扁大力支持，在板橋舉辦的選前之夜，更有5萬多人前來參與，結果卻輸給了國民黨候選人周錫瑋19萬票，“你就知道什麼叫票，什麼叫勢”。



沈伯洋15日晚間前往公館夜市掃街拜票，現場湧入超過千名支持者，掀起熱烈“洋流”旋風。短短100公尺的路程走了約10分鐘，支持者高喊“沈伯洋凍蒜”、“台北的市長沈伯洋”。資深媒體人王瑞德形容，此盛況“像極了2018年的韓流”，氣勢驚人。



郭正亮16日在中天政論節目《大新聞大爆卦》表示，台灣不是沒出現過選舉狂熱，如2004年“總統”大選的投票率就高達80%。他以羅文嘉2005年參選台北縣長舉例，稱要給青鳥“上一課”。當年陳水扁拼命幫羅文嘉助選，在板橋舉辦的選前之夜，更有5萬多人前來參與。當時綠營都覺得選情絕對沒問題，結果票開出來，羅輸了周錫瑋19萬票。



郭正亮接著說，“你就知道什麼叫票，什麼叫勢”。羅文嘉後來承認，自己只選了半年、很多地方根本沒去過，如台北縣坪林區。羅因為沒有時間，所以衹有派出宣傳車、掛看板，從沒有親自到當地。回到今年台北市長選舉，郭正亮質問沈伯洋，台北市有多少地方沒去過？此外，台北市有很多選民不是住在1樓，沈以為跑一跑市場就可以了？



郭正亮再以去年大罷免舉例，提到大罷免的聲勢不輸台北市長選舉，外界更一度預估，國民黨的情勢很危險，結果最後是32比0。所以時間還早得很，而且不要忘記，即使是大罷免，台北市總得票數也衹有40%、這就是綠營基本盤，就算再狂熱“就是那些票”。



郭正亮酸，這種偶像化的包裝在綠營同溫層內很成功，日後甚至會出現類似韓流的“貪食蛇”車隊盛況。這都是“井蛙觀天”的自嗨，完全無法跟1994年陳水扁、1998年馬英九或2018年韓國瑜真正的政治外溢狂熱潮相比。