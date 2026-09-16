沈伯洋吹起“洋流”？詹為元揭有設計痕跡

詹為元表示，沈伯洋的認知作戰手法相當純熟。（截自“大新聞大爆卦”YouTube直播畫面) 中評社台北9月16日電／民進黨台北市長參選人沈伯洋近期頻頻走進市場、夜市，他昨日到公館夜市掃街出現大批支持者，“洋流”是否成形也成為競選熱門話題。中國國民黨籍台北市議員詹為元分析指出，沈伯洋確實成功製造話題與聲勢，但這股所謂“洋流”是否已經擴散，仍不無疑問。他指出“洋流操作”從一開始就有設計痕跡，因此有觀察空間。



詹為元指出，昨晚公館夜市，現場確實“人蠻多的”。但真正得觀察的並不是單一場掃街多少人，而是這股熱度能否從一個地點擴及整個台北。他說，若一位市長候選人真的形成高度熱潮，照理說不應該只侷限在公館，而應該逐漸擴及全台北，讓地方都開始討論。



“但我在地方跑的時候，沒這樣的感覺”。詹為元今天在接受“大新聞大爆卦”受訪時說，綠營對洋流格外有感，但他卻無特別明顯感受。進一步分析，若支持沈伯洋、支持民進黨的聲勢真的大幅升高，國民黨在地方活動時，也應會感受到對立情緒升高，甚至不同陣營出現叫囂、衝突或“沈伯洋當選”等反應，但目前“幾乎沒有”。



詹為元並將這套操作與昔日高雄“韓流”做對照。他說，民進黨過去曾批評韓流假的、是國民黨動員出來的，但如今卻不斷把“韓流”拿來與“洋流”類比，欲讓外界產生一種“原本不被看好，最後卻可能逆轉”的政治想像。



不過詹為元也說，兩者間還有一個重要差異，也就是洋流並非自然生成的，甚至“洋流操作”從一開始就有設計痕跡，例如，先請設計師將洋流圖片設計好，再動員支持者到活動地點，“洋流”要在媒體鏡頭前呈現的，不只是現場出現多少人的問題，而是先建立一個具有辨識度的政治符號，再透過一次次掃街、現場畫面與話題累積，讓“洋流”逐漸成為選戰敘事。



詹為元並以近期“Chinese Taipei”爭議為例，認為沈伯洋並非直接攻擊蔣萬安，而是透過APEC歷史與國際組織名稱等脈絡進行邏輯切割，把爭議轉化成對國際現實的討論。他認為，沈伯洋也想藉此逐步從過去“黑熊抗中保台”、鮮明的政治形象，轉換成看似理性、強調市政的候選人。



然而，詹為元質疑，沈伯洋一方面強調不要攻擊對手家人、應回歸市政，另一方面，青鳥側翼卻持續討論蔣萬安的孩子及家庭議題。他認為，這種一邊累積中性感、另一邊讓攻擊持續出現的方式，顯示沈伯洋對認知作戰手法很純熟，也因此認為蔣萬安面對這場選戰仍須小心謹慎。