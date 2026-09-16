美推非紅供應鏈　張善政：特朗普太天真

桃園市長張善政致詞。（中評社 盧誠輝攝） 中評社桃園9月16日電（記者 盧誠輝）中國國民黨籍桃園市長張善政16日出席桃園市工業會舉辦的企業佈局趨勢論壇時表示，美國一直在推所謂的“非紅供應鏈”，但做起來沒那麼簡單，以AI伺服器來講，若全部要“非紅供應鏈”，AI伺服器馬上會漲價50%，所以美國總統特朗普的想法有點太天真。



桃園市工業會16日舉辦製造業升級新契機專題講座，包括張善政、群聯電子執行長潘健成、台灣經濟研究院前院長林建甫、桃園市工業會理事長嘉莊郁等人都到場出席。



張善政致詞時指出，大家都知道美國在國際上一直在推“非紅供應鏈”，但做起來可能沒那麼簡單，因為他最近看過一個報表，若單單以AI伺服器來講，如果供應鏈全部要非紅的話，AI伺服器馬上漲價50%，不管是Google或Meta等大公司怎麼受得了？所以他覺得特朗普的想法有一點太天真。



張善政認為，只要有在大陸佈局的企業應該都知道，有些東西可能不是那麼容易就可以從大陸移開，因為就算移到東南亞，東南亞也有另外的問題要面對。若移回台灣最直接要面臨的就是土地與勞工等問題，所以企業到底該怎麼做？其實並沒有標準答案。



他提到，站在桃園市政府的角度來講，他當然希望企業都能盡量回到桃園來，但台灣的土地確實比較貴，所以市府只好改變因應模式，把原本要賣的土地變成只提供地上權，如此一來成本就可以降低很多，對想來的企業才有誘因。



張善政強調，桃園是全台灣最大的工業城市，面對這些挑戰，市府不會坐視不管，會跟桃園市工業會攜手合作，讓企業到桃園來都可以有順利發展的環境。