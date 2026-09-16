AI預測新北選戰　李四川37.9%領先蘇巧慧

國民黨新北市長參選人李四川。（中評社 資料照） 中評社台北9月16日電／TPOC台灣議題研究中心公布最新“2026新北市長選舉AI民意模擬預測”成果，中國國民黨參選人李四川獲得37.9%的支持度，領先民進黨參選人蘇巧慧的31.5%，雙方差距微幅擴大至6.4個百分點；在個人好感度上，李四川以36.9%微幅領先蘇巧慧的34.0%，呈現投票支持度與好感度同步領先的態勢。



在支持度對決方面，李四川拿下37.9%支持度，蘇巧慧獲31.5%，李領先6.4個百分點，未表態（觀望中＋都不支持）比例仍高達三成（30.6%），顯示選戰流動性與觀望空間依然顯著。



個人好感度方面，李四川好感度為36.9%，蘇巧慧為34.0%；兩位都很有好感者占5.0%、兩位都沒有好感占7.1%，整體好感淨差（李-蘇）為+2.9個百分點。



勝選看好度方面，39.8%受測代理人看好李四川勝選，28.6%看好蘇巧慧，16.9%認為“兩人機會差不多”，另有14.7%表示很難說或無法判斷，看好度淨差達+11.2個百分點。



在面對突發市政危機與協調“中央”地方關係的能力評比中，高達44.5%肯定李四川（蘇巧慧獲28.7%）；在操守清廉與值得信賴度上，亦有43.3%信任李四川（蘇巧慧獲30.7%），凸顯其工程專業與行政歷練深植人心。



這份調查單位與主持人為TPOC台灣議題研究中心；計劃主持人陳丕舒；出資者為影響力數據股份有限公司；辦理時間9月15日；研究母體為新北市符合投票資格之選舉人總數，約333萬5千多人；抽樣與樣本規模為非隨機抽樣，採用獨家“Silicon Sampling矽基樣本技術”，透過大型語言模型（LLM）依新北市人口之性別、年齡、29行政區結構按比例全數生成AI虛擬受眾代理人（AI Agent），有效模擬樣本為26,771個代理人進行全受眾普查。



調查為全體2萬6771個AI代理人之普查模擬，不適用常態分配之隨機抽樣機率誤差計算，僅存在模型演算法、情境設定及代理人模擬之系統性偏差。結果由AI虛擬受眾模擬產生，旨在反映模型與社群語意環境下虛擬人口之意向趨勢與政情兵推，非針對真實選民之電話或實體抽樣民調。