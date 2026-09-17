關注：劉建國、蘇治芬看似破冰整合仍打問號

蘇治芬（前左）昨天與劉建國（前右）同台但過程幾乎零互動。（中評社 李京昇攝） 中評社雲林9月17日電（記者 李京昇）民進黨行動中常會昨天移師雲林，雲林縣長參選人、綠委劉建國公布競選團隊，前雲林縣長蘇治芬出任總督導，民進黨主席賴清德則接任競總主委。昨天選戰蘇治芬正式公開為劉建國輔選，看似替長年“王不見王”的劉、蘇關係破冰，但從兩人現場互動及蘇治芬受訪說法觀察，劉建國能否真正將蘇轉為助力仍待觀察。



劉建國早年在雲林政壇發展，被視為蘇治芬的子弟兵，一路提拔上位，2009年劉建國投入“立委”補選時，蘇治芬仍任雲林縣長，當時即全力輔選，劉建國最後順利當選。兩人關係破裂原因之一，也要談到2013年劉建國有意問鼎縣長大位，卻未獲蘇治芬支持，蘇反而支持李進勇參選，還力邀黨內大咖輔選加持，最終讓李上位，劉、蘇兩人的政治路線因此逐漸分道揚鑣。



蘇治芬2005年起曾任兩屆雲林縣長，卸任後繼續經營政治版圖，2016年“立委”當選也連任兩屆，也形成劉建國、蘇治芬各擁山頭，分別經營雲林山線、海線地區勢力，雖然蘇治芬2024年“立委”連任失利，但蘇治芬多年累積的地方人脈與政治資歷，仍是民進黨在海線不能忽視的力量。



尤其這次民進黨在雲林縣虎尾鎮、土庫鎮等部分海線鄉鎮市長選舉未提名人選，劉建國若要真正整合雲林綠營，蘇治芬所代表的海線助力不可小覷。也因此，上周蘇治芬受訪時透露劉建國尚未正式邀請她加入團隊，甚至說出“這我能自己開口嗎？”一度讓外界認為，劉蘇之間仍存在一道不容易跨越的政治距離。



16日民進黨行動中常會出現變化，蘇治芬不僅正式加入劉建國競總，更擔任總督導，並在現場率先致詞，公開批評劉建國主要對手中國國民黨雲林縣長參選人、藍委張嘉郡的家族勢力、呼籲綠營團結。

