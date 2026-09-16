《打開福建》在台發表　閩台文化連結深

參加發表會來賓手持《打開福建》合影。（中評社 莊亦軒攝） 中評社台北9月16日電（記者 莊亦軒）海峽文藝出版社出版的《打開福建》系列叢書16日在台北市舉辦新書發表會。將叢書引進台灣販售的天龍文創出版事業董事長沈榮裕表示，選擇引進這套書的原因很簡單，台灣與福建之間有長久的歷史、文化聯繫，從閩南語、源自湄洲的媽祖信仰、傳統建築到飲食習俗。先民渡台、兩岸宗親往來也留下跨海峽的共同情感。



由福建省委宣傳部與省文聯統籌主編、海峽文藝出版社發行的《打開福建》系列叢書一共10卷，在2026年“第18屆海峽論壇”分論壇“兩岸閱讀大會”中，與台灣天龍文創出版事業有限公司董事長沈榮裕簽約入台出版。



天龍文創出版事業與海峽文藝出版社16日下午在台北市重慶南路的黎明書局舉辦“《打開福建》叢書台北亮相 深化兩岸出版交流”新書發表會，出席的有沈榮裕、出版事業協會副理事長張富恭、台灣動漫文創產學聯盟協會副理事長蘇新益、華梵大學校長李天任，除了文藝界人士出席外，現場還吸引不少大陸媒體報導。



沈榮裕還特地送上出席活動的來賓，一人一本《打開福建》，希望大家讀完一本當引子後，會著迷到自掏腰包買下剩下的九本。



沈榮裕表示，希望將《打開福建》繁體版引進台灣，讓台灣讀者更了解福建的歷史文化，未來出版方式都很靈活，保留各種可能性。



出版事業協會副理事長張富恭指出，《打開福建》叢書採用圖文並重的編排方式，系統整理福建各地的歷史、人文、自然景觀、地方飲食與民俗文化，內容豐富、涵蓋面廣，可見編纂團隊的細心與投入。



沈榮裕會後受訪表示，《打開福建》簡體版一本只賣新台幣299，若一次購買整套10本還附上作工精美的箱子。