謝立功：AI科技戰將是中美峰會重頭戲

中國文化大學“國家發展及中國大陸研究所”兼任教授謝立功接受訪問。（中評社 邱筠媜攝） 中評社台北9月17日電（記者 邱筠媜）中美峰會9月下旬將在美國華府登場，傳出輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳將出席美國總統特朗普舉辦的國宴。中國文化大學國家發展及中國大陸研究所兼任教授謝立功接受中評社訪問表示，從近期中美科技競爭與AI安全爭議來看，AI可能才是中美峰會真正的重點。他認為，AI發展不可逆，中美除了建立軍事互信機制，也必須建立AI監管或管控機制。



謝立功，台灣大學“國家發展研究所”法學博士、美國哈佛大學甘迺迪政府學院研究、美國華府移民政策研究中心（MPI）訪問學者。現任文化大學國家發展及中國大陸研究所兼任教授，曾任“國安會”諮委、“移民署長”、海洋大學海洋法政系教授、警察大學國境警察系教授兼主任、“調查局”調查員等。2020年退出中國國民黨，加入台灣民眾黨擔任秘書長。



AI安全爭議持續升溫，特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）、OpenAI執行長奧特曼（Sam Altman）、Anthropic執行長阿莫戴（Dario Amodei）近日一起喊出要放慢AI開發節奏。輝達執行長黃仁勳美國時間14日在洛杉磯參加活動時，突然接到特朗普的來電，黃仁勳直接在台上接起電話並開啟擴音，特朗普在通話中表示“機器人不會接管世界，AI也不會掌控全球，整件事就是一場騙局。”



談及中美峰會焦點，謝立功接受中評社訪問表示，關稅政策應是談判重點之一，中國可能釋出利多，換取美方在關稅上讓步，若能降關稅，就相當於達成貿易休戰，假設中美休戰一年，也能爭取更多時間。特朗普同時面臨期中選舉，美國內情勢並非外界想像中理想，特朗普強硬的移民政策，動輒把人驅逐出境，這種邊境執法手段穩固他的基本盤，卻失去中間選民，這會反彈。



謝立功指出，因此希望中國採購團盡快進場，包括採購大豆、能源、飛機等，若能達標特朗普也能達到目的。對中國而言，則希望特朗普降低關稅，因為中國經濟目前面臨很大問題。



謝立功認為，不過從這幾天的趨勢，包括中美雙方先遣部隊的溝通，AI才是中美峰會真正主題。最近AI安全問題也引發很多討論，美國AI開源平台Hugging Face遭到OpenAI的自主AI代理系統（AI Agents）入侵。另外，美國AI公司Anthropic的Claude Agent也發生存取系統越界事故。AI突破沙盒、脫離人工指令，讓很多人開始討論AI是否可能失控，甚至走向毀滅人類的情況。



謝立功說，美國現在很多聲音反對新建AI資料中心，因為AI資料中心會消耗大量電力，因此美國現在已經開始投資核電廠，相關配套必須得跟上。