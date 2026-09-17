雲林劉建國拚綠營整合　張嘉郡走親民風

張嘉郡（後左三）競選團隊幹部以政治素人為主。（中評社 資料照） 中評社雲林9月17日電（記者 李京昇）台灣九合一選舉進入倒數階段，雲林縣長藍綠陣營的選戰操作，開始走出不同路線。民進黨雲林縣長參選人、綠委劉建國大打“總統牌”，由賴清德親自掛帥競總主委，並讓前雲林縣長蘇治芬率子弟兵加入，強調整合團結力量；中國國民黨雲林縣參選人、藍委張嘉郡則避開傳統政治動員，從競選歌曲到政見活動都降低政治人物曝光，呈現截然不同選戰思維。



賴清德16日在民進黨行動中常會雲林場宣布，親任劉建國競選總部主委，蘇治芬擔任總督導，並邀蘇治芬、前雲林縣長李進勇時代的兩位副縣長，蔡英文辦公室主任施克和、台鹽董事長丁彥哲也都擔任競總副主委，“國策顧問”黃銘得、前雲林縣副議長林源泉、“正國會”郭昆文等人也擔任副總幹事，把不同系統的人馬集中。



其中蘇治芬歸隊尤其受到關注，過去劉、蘇關係長期存在裂痕，如今蘇治芬進入劉營核心，加上昔日縣府人馬回歸，民進黨試圖為劉建國在地方整合上強化，透過地方綠營重新整隊，來贏得縣長選戰。



反觀張嘉郡，其父親前縣長張榮味長期經營雲林，姑姑、現任雲林縣長張麗善執政8年，如今全力支持接棒，加上在地方累積的組織網絡雄厚，從村里長、鄉鎮市長到縣議員，都是張嘉郡參選的重要支撐。



但張嘉郡近期的操作，卻刻意不強調這些優勢，從她的“WOW雲林更好”競選主視覺、閩南語競選歌曲，到農業人士林春生、陳柏吟進入競選團隊，政見活動也多由素人及各行各業代表陪同，政治人物反而退居第二線。



這使得兩邊的選戰策略形成鮮明對比。劉建國以賴清德掛帥、蘇治芬歸隊來強化綠營整合；張嘉郡則在既有地方基礎之外，另闢親民、年輕及生活議題路線。



換句話說，劉建國目前要處理的是“綠營能不能真正合在一起”，張嘉郡則是在思考“如何不要讓選戰只剩下家族與藍綠對決”，也讓雲林縣長選戰逐漸從傳統組織對決，延伸到選戰形象與動員方式的較量。