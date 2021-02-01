鏡頭：台北陽明山有早年美軍顧問團足跡

位於台北陽明山早年的美軍宿舍建築風格源自美國南方郊區。（中評社 邱筠媜攝） 中評社台北9月17日電（記者 邱筠媜）台北市陽明山美軍宿舍群位於陽明山中國文化大學附近，佔地四萬餘坪，這些宿舍興建源自1950年韓戰爆發，美國成立美軍顧問團（MAAG）並派遣第七艦隊協防台海。1952年起，以美援資金徵收農地興建西式住宅，供美國軍眷使用。當年在陽明山總共興建217棟美軍宿舍，是全台規模最大，區塊最完整的美軍宿舍區。



1950年代，美軍開始大量派駐官兵至台灣，以提供軍事訓練及支援。1951年，美軍顧問團規劃小組、顧問工程師沈祖海等人共同乘坐直昇機在台北市上空盤旋，利用圓規以美軍單位及美國使館為中心畫圓以找尋適合場所，最後選定以陽明山山仔后與天母一帶作為美軍眷舍的興建點。



“山仔后”意指山的後方，當時還是一片農田，因環境清幽、位置獨立，深受美軍青睞，總計興建217戶宿舍，眷區規模全臺最大，進駐住戶的官階也最高，當前全台最完整的美軍宿舍群。



陽明山山仔后地區的興建戶數最多，眷舍規模最大，居住者為軍階較高的軍官，天母興建的美軍眷舍較為零散分布，興建戶數較少，居住者以士官和低階軍官為主。



1978年12月16日美國宣布與中國建立外交關係後，美軍顧問團（MAAG）於1979年3月1日正式停止運作，原先業務由美國在台協會技術組接掌，美軍協防台灣司令部（USTDC）也於1979年4月25日降旗，末任駐台美軍司令林德少將於4月28日離台，最後一名美軍在1979年5月3日離台，美軍宿舍區的房屋逐漸廢棄、閒置。



陽明山美軍宿舍群現今多數已登錄為文化景觀與歷史建築，並透過“以租代購”或委外招標方式活化為特色餐廳、文創聚落與景點。



在山仔后的美軍宿舍群中，有一個不對外人開放的美軍俱樂部，是1950至1960年代駐台美軍及其眷屬社區的重要社交活動空間，裡頭有泳池、有舞池，這個充滿時代記憶的獨特空間現今華麗轉身為“Brick Yard 33 1/3”美軍俱樂部餐廳。