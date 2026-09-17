專論：陳翠蓮開砲真正的問題！

台“國史館”。(中評社 資料照) 中評社台北9月17日電（評論員 林淑玲）台“國史館長”陳翠蓮上任首日就開砲，直指有人盜用民主運動名號要組“黨外大聯盟”，被批評是戴著鋼盔為政治服務。做為史官，她燒起的這把火，真正的重點是她銜賴清德之命把台灣歷史定位為“國史”，割裂兩岸關係，以及切香腸式“台獨”所衍生的衝擊。



“國史館”於1947年在南京成立，1957年在台灣復館，在台的首任館長是曾於北京擔任清華大學校長的羅家倫。民進黨執政後的“國史館”開始慢慢“偷梁換柱”去中。陳翠蓮9月14日就任時便透露，今年6月初，賴清德突然召見她，問她為什麼台灣民主化已經30多年，很多民眾對台灣歷史的認識卻沒有更新，仍停留在過去威權統治所灌輸的那套說法？為什麼台灣社會的政治認同分歧會如此嚴重？



這段談話已經把問題說得很清楚，賴清德要處理的不是“憲法”上的“中華民國”歷史檔案，而是台灣歷史，沒有““台灣國””之名的““台灣國”史”。所以陳翠蓮列出的工作重點，包括繼續深耕“台灣民主化的歷史”、推動“台灣共同體的歷史”，並希望把“國史館”打造成“凝聚我們共同歷史的平台”。



陳翠蓮大動作去界定誰代表民主、誰是偷換概念，再把這套歷史一路連接到“台灣共同體”，儼然是在建立一套新的“國史主體”。



回顧賴清德去年6月24日發表“團結十講”，在第二講時提到要透過一次次的選舉與罷免“打掉雜質”，藉此淬鍊出守護民主的鋼鐵意志。陳翠蓮聲稱藍軍組“黨外大聯盟”盜用民主運動名號，呼應賴清德“雜質說”，直指非我族類便是“雜質”、“盜用民主運動名號”。



“國史館”直屬“總統府”，陳翠蓮上任首日，在交接典禮上就發難，代表她將使命必達執行賴清德交辦的工作。她接下來提出的，並非單純補足台灣史料，而是要推動“台灣共同體的歷史”。這就意味著，“國史”敘事的重心將大幅度轉移，“去中化”的速度會加快。“國史館”的“國”將逐漸變成“台灣”。



真正值得警惕的是這種切香腸式的“台獨化”，最後會把台灣帶到哪裡。從改變歷史教育、淡化一中，到重新界定台灣民主運動的正統，再到把“台灣共同體”放進“國史”敘事的核心，每一步都在撕裂兩岸關係。