張善政：特朗普只懂房地產　不懂產業

桃園市長張善政16日出席桃園市工業會舉辦的企業佈局趨勢論壇。（中評社 盧誠輝攝） 中評社桃園9月17日電（記者 盧誠輝）中國國民黨籍桃園市長張善政16日出席桃園市工業會舉辦的企業佈局趨勢論壇，他在談起美國關稅時表示，美國總統特朗普只懂房地產，但不懂產業，因為羊毛出在羊身上。



桃園市工業會16日舉辦製造業升級新契機專題講座，包括張善政、群聯電子執行長潘健成、台灣經濟研究院前院長林建甫、桃園市工業會理事長莊嘉郁等人都到場出席。



張善政指出，最近因為美國期中選舉快到了，特朗普在德州演說時提到，美國前幾任總統都非常笨，沒有把半導體留在美國，讓半導體都跑到台灣去，所以要是他早年是總統，就不會讓這種事情發生，然後又說要對台灣課徵100%、200%的稅。這顯示特朗普只懂房地產，不懂產業。



張善政分析，晶片是非常上游的產業，Apple手機裡有台積電做的晶片，美國就算真的跟台積電抽晶片稅，但是羊毛出在羊身上，這個稅最後還是會轉嫁到Apple手機上，Apple最後又轉嫁到美國消費者身上，所以其實對台積電來講並沒有受傷。



他說，美國如果是抽成品的關稅，轉嫁的就是消費者，消費者也會不想買單，因為東西變貴了。如果抽的稅是中間階段的產品，其實也傷不到台積電，傷到的反而是台積電的下一手，那就是Apple公司，所以特朗普講這種話，代表真的不懂產業。



張善政認為，如果美國真的跟台積電抽稅，Apple一定會跟台積電說：“那你價錢降低一點，因為你的稅要加上去。”這就會變成賣方市場或買方市場的問題，台積電不可能降價，因為台積電有太多客戶搶著要晶片，Apple不要，台積電可以賣給NVIDIA。



張善政強調，美國關稅不一定會讓台灣產業全部變得很糟糕，重點是企業體質夠不夠強？例如台積電的體質就非常強，不怕晶片沒人買，而台積電能有現在的好體質，主因是早上十幾年前，台積電就已經開始在做智慧製造與AI了，在大家還沒有注意到“工業4.0”這個名詞之前，台積電就已經在做了，所以台積電的體質當然會非常好。