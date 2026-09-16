桃園市工業會趨勢論壇　聚焦企業AI轉型

桃園市工業會16日舉辦製造業升級新契機專題講座。（中評社 盧誠輝攝） 中評社桃園9月16日電（記者 盧誠輝）桃園市工業會16日舉辦製造業升級新契機專題講座，邀請群聯電子執行長潘健成、台灣經濟研究院前院長林建甫發表專題演講，最後再跟中國國民黨籍桃園市長張善政一起舉行企業佈局趨勢論壇，全場聚焦台灣製造業的升級新契機。



桃園市工業會16日舉辦製造業升級新契機專題講座，包括國民黨籍桃園市長張善政、群聯電子執行長潘健成、台灣經濟研究院前院長林建甫、桃園市工業會理事長莊嘉郁等人都到場出席。



潘健成以“拓銷海外市場”為題，分享自己如何帶領群聯電子進行AI轉型的經驗。林建甫則以“製造業升級新契機：中堅企業與中小企業如何打造下一波競爭力”為題，強調企業要懂得運用AI的重要性。



張善政表示，面對全球產業環境快速變化及製造業升級挑戰，企業是產業發展的主體，政府則應積極提供支持與協助。市府將持續從土地、勞工及投資環境等面向掌握企業需求，降低企業投資布局的成本與障礙，吸引更多企業回台投資。



張善政指出，近期市府即與桃園市工業會及PCB（印刷電路板）產業界積極合作，規劃於航空城尋找適合區位推動PCB產業專區，初期規劃約40公頃，未來最大可擴充至100公頃的土地，提供產業發展所需空間。



桃園市工業會理事長莊嘉郁表示，除投資布局外，AI導入及數位轉型也是當前企業共同面臨的重要課題，企業經營者與主管須持續提升相關能力，掌握產業發展趨勢。市府近期成立桃園智慧產業學院，協助企業培育AI及數位轉型人才。工業會也將持續與市府合作，串聯智慧產業學院及桃園各大學資源，深化產學交流，協助企業培育人才並導入新技術。