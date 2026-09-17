關注：“洋流”造勢可激發蔣萬安危機感

沈伯洋15日在台北市台大附近的公館夜市掃街。（照：沈伯洋競總提供資料照） 中評社台北9月17日電（記者 黃筱筠）不得不說，民進黨就是選舉出身。台北市原本是一場差距很大的選舉，在民進黨新的選戰打法下，似乎把民進黨參選人沈伯洋的熱度與人氣打起來。雖然與現任台北市長蔣萬安的選戰差距仍存在，但蔣確實不得不“嚴防”。因北市是選戰之首，一旦選情受影響，將危及全台，此危機感也能號召支持者出門投下這一票。



民進黨提名沈伯洋參選台北市長，雖然一再被認為不可能成功挑戰中國國民黨籍台北市長蔣萬安，但是民進黨擁有豐厚資源，可以傾全力打擊蔣萬安以及蔣家人，也可以全力拉抬沈伯洋。這波選舉攻擊來勢洶洶，多少對於蔣萬安的滿意度可能造成影響，藍營支持者在台北市仍需有危機感。



觀察沈伯洋最近夜市掃街行程，人潮確實不少。但沈伯洋在夜市掃街時，也有多位當地的市議員以及參選人出席，互相拉抬。而市議員們前一兩天還會在網路發布相關行程，希望支持者前往參加。因此，沈伯洋一到場，支持者就已經在附近等待，但這些支持者未必都是台北市選民，很可能由綠營從各地動員而來。



民進黨過去造勢曾經在公園、活動中心，甚至還有“客廳會”形式，這些支持者多數也是當地民代動員前來。沈伯洋夜市掃街就是把夜市當成過去公園、活動中心等造勢場合，市議員以及參選人率先動員支持者到場。否則一般逛街人潮，怎麼可能刻意先在附近等待，並且有秩序地排成兩列歡迎沈伯洋到來？這一看就是動員來的支持者，非一般逛夜市人潮。加上原本就會有的逛夜市民眾，才讓沈伯洋夜市掃街看起來人潮滿滿。



加上之前就力挺大罷免的激進綠營支持者，會隨著沈伯洋的行程到各地移動，就形成綠營所說的“洋流”。但去年大罷免的晚會也聚集不少支持者，當時也號稱萬人上街頭，但最後大罷免成績是32比0，連一位藍委都沒有罷免掉。因此，這些人潮能否成為具體選票數字，有待後續觀察。



雖有人質疑這“洋流”非自然形成，有人工意味，但綠營一向擅長造勢，如果加上網路號召，將形成空戰帶動陸戰的打法，喚起綠營支持者全力挺沈伯洋，對蔣萬安會形成壓力。至少原本希望超過五成至六成的得票率可能會縮水，而沈伯洋很可能會突破陳時中防線得票率31.93%，因陳時中當時競選是三強鼎立，除了蔣萬安，還有獲得台灣民眾黨創黨主席柯文哲支持的無黨籍黃珊珊參選。



而黃珊珊在2022年得票率為25.14%。黃珊珊過去曾經與民進黨合作過參選“立委”，黃珊珊的支持者組成多元，未來會流向哪裡是未知數，沈伯洋與蔣萬安都會極力爭取。而沈伯洋的選戰打法若能爭取年輕選民認同，很可能黃珊珊部分支持者會流向支持沈，這部分也是蔣萬安必須要警惕。